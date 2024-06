Triple Hair Group procède à la clôture d’un financement de 4 M$

MONTRÉAL, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l'alopécie androgénique, est heureuse d'annoncer qu’elle a procédé à la clôture d’un financement de 4 M$ auprès d’un groupe d’investisseurs.



Les principaux investisseurs sont Prevail Partners, New Brunswick Innovation Fund et le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de leur programme Impulsion PME (volet biopharmaceutique), géré par Investissement Québec.

Ce financement est une première étape dans l’évolution de la structure de capital de Triple Hair menant à l’exécution des essais cliniques de phase III dans plusieurs pays pour le produit phare sur ordonnance de la Société, Thérapie-07. Les essais viseront à mesurer l'efficacité de Thérapie-07 sur la repousse des cheveux pour traiter l'alopécie androgénique.

« Il s'agit d'une étape importante pour Triple Hair, tant au niveau du financement que de la reconnaissance de la valeur potentielle de Thérapie-07 par des institutions financières réputées, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair. « Ces fonds nous permettront notamment de préparer les essais cliniques de phase III prévus pour Thérapie-07. Nous avons l'approbation de Santé Canada pour débuter nos essais cliniques de phase III et attendons les approbations d’autres juridictions, notamment les États-Unis et l’Europe. Dès la réception des approbations, nous procéderons à la finalisation de notre structure de capital et nous pourrons commencer les essais cliniques dans plusieurs pays. »

« L’ingéniosité de Triple Hair pour contrer l’alopécie est inspirante et promet d’améliorer la vie de nombreuses personnes. Je suis particulièrement fier de voir cette entreprise de Montréal se démarquer dans le domaine des biotechnologies. C’est un exemple probant du dynamisme et de l’innovation qui caractérisent notre région, » a affirmé Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Nous sommes fiers de soutenir les jeunes entreprises québécoises qui, comme Triple Hair, contribuent à rendre nos industries plus innovantes, comme celle des biopharmaceutiques, » a mentionné Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec. « Avec Impulsion PME, Investissement Québec a une corde supplémentaire à son arc financier pour accompagner des entrepreneurs à des moments névralgiques de leur histoire et leur donner l’élan nécessaire pour poursuivre leur développement. »

Selon un rapport publié par Grand View Research, Inc., l'alopécie est un marché mondial sous-desservi de 8,8 milliards de dollars américains en 2023, qui devrait atteindre 16 milliards de dollars américains d'ici 2030.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie. Sa mission est de fournir à ce marché sous-desservi des traitements sur ordonnance et en vente libre efficaces et cliniquement prouvés pour la repousse de cheveux.

La Société vend également ses produits brevetés non médicamenteux pour prévenir la perte de cheveux et restaurer la densité capillaire dans les cas légers à modérés d'alopécie sous les marques RIZNMC (www.rizn.ca) pour les hommes, et Plenty NaturalMC (www.plentynatural.ca) pour les femmes. RIZNMC et Plenty NaturalMC permettent aux personnes souffrant de la perte de cheveux à un stade peu avancé d'accéder facilement à des solutions efficaces et naturelles pour la repousse de cheveux, sans ordonnance.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Contact :

Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca



Énoncés prospectifs

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés du présent communiqué de presse, tels que les avantages concurrentiels des produits de la Société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, la performance financière, la situation financière ou les résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être identifiés par une terminologie telle que « peut », « sera », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « prévoit », « assure », ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. En particulier, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique future de la Société ainsi que ses objectifs et stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier considérablement par rapport à ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux informations prévisionnelles et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. La Société ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'obligent à le faire.