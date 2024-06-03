泛华控股与百度智能云达成战略合作，打造保险行业大模型应用

中国广州, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国领先的独立第三方智能化金融服务提供商，泛华控股集团（“公司”或“泛华”）（纳斯达克股票代码：FANH）今日宣布，与百度智能云签订战略合作协议，将共同打造具有专家服务能力的人工智能（“AI”）保险销售助理“度晓保”，推动保险行业的数智化转型，为保险代理人提供更智能、更便捷的保险销售体验。



根据合作协议，双方将汇聚力量共同打造、共同运营“专家级”AI保险销售助理“度晓保”。泛华将提供服务器、保险知识数据、产研团队、专家团队等资源，而百度将提供大模型会话、调优、金融模型中间件等技术支持，在语言处理、情感表达、逻辑推理等能力上对传统营销支持工具进行迭代升级，从而使保险代理人能够更好地应对市场变化和客户需求，提升销售效率和服务质量。

“度晓保”项目预计将于6月面向种子用户进行内测，7月正式上线1.0版本。该版本以智能对话为载体，为保险销售人员提供集保险知识问答、产品咨询、专业提升、营销推广及智能客户经营等多场景应用为一体的保险服务支持，旨在通过大模型等人工智能技术，为每位保险销售人员打造线上私人助理。

泛华创始人、副董事长兼首席执行官胡义南表示：“我们对与百度达成战略合作感到非常振奋。百度作为全球领先的AI公司，具有深厚的AI技术积累和创新能力，此次战略合作将为泛华带来全新的发展机遇。泛华的科技应用始终走在行业前沿，展望未来的保险市场，我们坚定地认为未来真正的最专业的第三方是AI机器人，即AI机器人将成为新的生产方式，颠覆保险业现有的作业体系和模式。通过AI大模型，客户可以享受到更加专业、便捷的保险购买和理赔服务。双方联手，将共同引领保险业进入全新纪元，实现生产力与生产效率的飞跃。”

百度智能云事业群总裁沈抖表示：“泛华作为保险中介行业的领导者，有着深厚的保险业务底蕴与经验，更在数字化、智能化等方面拥有大量实践经验，为双方实现共同的目标奠定了坚实的基础。相信在双方的共同努力下，AI机器人为保险销售提供全新动能，百度的大模型技术也将通过泛华平台得到更为广泛应用和长足发展。”

关于泛华控股集团

泛华控股集团成立于1998年，是中国知名的第三方智能化金融服务平台。

作为智能平台，泛华致力于营造一个支持性和合作性的平台，为个人代理人、销售组织提供集科技、产品、服务、运营、资本、专业支持于一体的综合解决方案。充分利用先进技术、人工智能和数据驱动的洞察力，改变金融服务的提供方式，助力企业转型增速，赋能行业发展。

作为综合金融服务提供商，泛华于国内建立起首屈一指的金融产品销售服务网络，通过战略合作和全面整合，连接客户与各类金融机构、投资机会和服务提供商，为4亿中产家庭提供覆盖全生命周期的保险保障、财富管理及客户增值服务，确保客户获得广泛的金融机会及个性化解决方案。

更多详细信息，请登录泛华投资者关系网站http://ir.fanhgroup.com/查询。

前瞻性陈述

本次公告含有 “前瞻性陈述”。这些陈述，包括关于公司未来财务和经营结果的陈述，均根据美国1995年私人证券诉讼改革法案中的“安全港”规定而做出。这些前瞻性陈述，常见于一些前瞻性的词汇，如“将”、“预计”、“相信”、“预期”、“计划”、“预估”或类似表达。其他内容中，包括本次公告中关于业务前景的段落和所引述的管理层言论均载有前瞻性陈述。这些前瞻性的称述包含了已知或未知的风险和不确定因素，且是基于公司当前对自身和行业的预期、假设、预估和预测所做出。潜在的风险和不确定因素包括，但不限于，泛华吸引和留住高产能代理人和关键人员的能力、维护与现有的保险公司合作伙伴的关系和开发新业务关系的能力、执行增长战略的能力、适应保险行业中监管环境变化的能力、与竞争对手有效竞争的能力、由中国宏观环境及其他非公司可控的因素及其对保险产品销售所产生的潜在影响所引起的经营业绩季度性的变动。本公告中的所有信息均截止公告发布之日。除了相关适用法律要求之外，泛华不承担更新任何前瞻性陈述的义务。即使公司相信这些前瞻性陈述所反映出来的预期是合理的，公司不能保证这些前瞻性陈述所包含的预期可以实现。投资者不应对这些未实现的前瞻性陈述过于依赖。公司实际的运营结果可能与前瞻性陈述有极大不同。关于泛华所面对的风险和不确定因素的更多信息，请参照泛华向美国证监会递交的备案文件，包括其在20-F表格中的年报。

信息来源：泛华控股集团