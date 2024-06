Eastman School of Music da University of Rochester Entra para QS World University Rankings

ROCHESTER, N.Y., June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Eastman School of Music da University of Rochester entrou para o prestigiado QS World University Rankings de 2024. Classificada em terceiro lugar na América do Norte e em 11º globalmente, Eastman divide o palco com as principais instituições musicais do Reino Unido, França, Rússia, China, Finlândia, Dinamarca e Hungria.



Por mais de um século, a Eastman School of Music tem sido um exemplo de excelência em educação musical e performance. Fundada com base nos seus pilares fundamentais de arte, erudição, liderança e comunidade, a Eastman cultivou um ambiente diversificado onde a música prospera não apenas dentro de nossas salas, mas também reverbera além, enriquecendo vidas e promovendo o engajamento. A escola é conhecida por sua abordagem holística à educação musical, integrando treinamento musical rigoroso com estudos de humanidades, educação de liderança e experiências interdisciplinares. Esse compromisso com a educação abrangente produz diplomados que não são apenas músicos qualificados, mas também indivíduos bem preparados para usar seus talentos para influenciar e inspirar comunidades em todo o mundo.

O reitor Jamal J. Rossi comentou sobre o ethos da escola e sua recente premiação: "A Eastman School of Music é uma comunidade vibrante onde alguns dos melhores músicos do mundo se reúnem para melhorar uns aos outros. Nossa dedicação de um século aos valores fundamentais da arte, erudição, liderança e comunidade serviu como base com a qual nossos ex-alunos desenvolveram carreiras impactantes em todos os aspectos da música e enriqueceram o mundo com a sua música. Esse reconhecimento pelo QS World Rankings reafirma nosso compromisso e missão de moldar o futuro da música por meio da excelência artística e acadêmica e da liderança inovadora."

Jane Gatewood, Vice-Reitora de Engajamento Global da University of Rochester, também comentou sobre a importância dessa conquista: "O reconhecimento do QS World Rankings da Eastman School of Music ressalta nosso impacto global e prestígio acadêmico. Este reconhecimento é um testemunho da dedicação do nosso corpo docente e do talento dos nossos alunos, refletindo o nosso papel de liderança na preparação da próxima geração de músicos de categoria global."

Este ano marca a inclusão inaugural da categoria de música no QS World University Rankings. O ranking QS para escolas de música é derivado de avaliações abrangentes da reputação acadêmica e da reputação do empregador, que contribuem com 80% e 20% para a pontuação total, respectivamente. Critérios como qualidade da pesquisa, parcerias estratégicas, inovação e empregabilidade desempenham papéis fundamentais nesta avaliação.

Para mais informação sobre o ranking de música QS World University, visite: https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/music

Para mais informação sobre a Eastman School of Music da University of Rochester, visite: https://www.esm.rochester.edu/admissions/

Para mais informação sobre matrículas internacionais e colaborações globais, visite: https://www.rochester.edu/global

