Kitron: Utstedelse av aksjer under aksjeincentivprogram

(2024-06-03) Det vises til Kitron ASAs tidligere offentliggjøringer knyttet til aksjeincentivprogrammet i selskapet. Kitron har mottatt meldinger om utøvelse av opsjoner fra deltakere i aksjeincentivprogrammet og Kitrons styre har vedtatt å utstede 700 027 nye aksjer. Aksjene utstedes til opsjonshaverne til en tegningskurs på NOK 0,10 per aksje i henhold til styrefullmakten vedtatt av Kitrons generalforsamling avholdt 25. april 2024.

Totalt 1,250,000 opsjoner har blitt utøvet. Kitron har også vedtatt å konvertere 549 973 utøvde opsjoner under aksjeincentivprogrammet mot kontantoppgjør. Kontantoppgjøret vil benyttes til å dekke skatteplikten for opsjonseierne som skal trekkes av Kitron etter utøvelse av opsjonene. Konvertering av opsjonene er gjort til NOK 33,30 som tilsvarer sluttkurs på Oslo Børs 3. juni 2024 med fratrekk for tegningskurs på NOK 0,10.

Følgende primærinnsidere i Kitron har utøvet opsjoner og tegnet nye aksjer i kapitalforhøyelsen:

Antall aksjer tegnet Antall opsjoner konvertert mot kontantoppgjør Peter Nilsson, CEO and President 150 759 119 241 Cathrin Nylander, CFO 52 060 47 940 Kristoffer Asklöv, COO 52 033 47 967 Stian Haugen, CTO 57 019 42 981 Hans Petter Thomassen, Regional VP Nordics & North America 53 059 46 941 Mindaugas Sestokas, Regional VP Central & Eastern Europe 68 000 32 000 Zygimantas Dirse, Regional VP Asia 68 000 32 000

Primærinnsidermeldinger i henhold til markedsmisbruksforordningen artikkel 19 er vedlagt.

Kitron har videre vedtatt å benytte en rett etter aksjeincentivprogrammet til å innføre omsetningsbegrensninger på aksjene som utstedes i kapitalforhøyelsen beskrevet over. Alle aksjene vil være gjenstand for en bindingstid på tre år, men slik at de to siste årene vil en åttendedel av det totale antallet nye aksjer frigis kvartalsvis og bli omsettelige.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, Styreleder i Kitron

Tel.: +358-50-5879648

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2.800 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023.

