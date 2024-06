French German Thai Japanese Korean Indonesian Malay Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Portuguese

Allergieerkrankungen verursachen jährliche direkte Kosten in Höhe von 1.800 bis 6.600 Euro pro Patient

Das HEAD-Register mit fast 800 Patienten dient der Bewertung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Allergien auf europäischer Ebene