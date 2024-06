French German Thai Japanese Korean Indonesian Malay Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Portuguese

アレルギー性疾患の直接費用は、患者1人当たり年間1,800~6,600ユーロ (約307,046~1,125,852円)

約800人の患者を登録したHEADレジストリは、ヨーロッパにおけるアレルギーの経済的・社会的影響を評価するものである