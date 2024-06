French German Thai Japanese Korean Indonesian Malay Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Portuguese

Penyakit alergi secara langsung menyumbang kepada keperluan kos antara 1,800 dan 6,600 euro setiap pesakit setahun

Pendaftaran HEAD, dengan hampir 800 pesakit, berfungsi untuk menilai kesan ekonomi dan sosial alergi di peringkat Eropah