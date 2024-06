French German Thai Japanese Korean Indonesian Malay Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Portuguese

โรคภูมิแพ้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยตรงระหว่าง 1,800 ถึง 6,600 ยูโรต่อผู้ป่วยหนึ่งคนต่อปี

สำนักทะเบียน HEAD ซึ่งมีข้อมูลผู้ป่วยเกือบ 800 คน ทำหน้าที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโรคภูมิแพ้ในระดับยุโรป