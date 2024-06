French German Thai Japanese Korean Indonesian Malay Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Portuguese

每位过敏性疾病患者每年直接治疗费用为 1,800 至 6,600 欧元

HEAD 登记处记录了近 800 名患者信息,其负责评估过敏性疾病对欧洲产生的经济和社会影响