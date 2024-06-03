每位过敏性疾病患者每年直接治疗费用为 1,800 至 6,600 欧元

巴伦西亚，西班牙, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 项针对欧洲 HEAD 登记处收集的数据进行的研究显示，如果只考虑因医疗保健产生的直接费用，每位过敏性疾病患者每年的治疗成本在 1,823 欧元至 6,656 欧元之间。此登记处由欧洲过敏及临床免疫学会 (EAACI) 发起，该学会正在巴伦西亚会展中心举行年度大会，并将于 6 月 3 日星期一结束会议。

“过敏性疾病和哮喘属于全球最常见的慢性病，在全球范围内带来了相当大的健康负担。 但由于现有数据缺乏代表性且不完整，此类疾病的实际影响很难估计，”EAACI 研究及外展委员会 (ROC) 主席 Ioana Agache 博士解释道。 启动 HEAD 登记处旨在描述过敏性疾病和哮喘的护理模式，以及评估这些疾病所带来的财务成本和个人成本影响。 平均来看，成年患者会因此损失 2.68 至 5.33 天的工作时间，儿童会损失 14.88 至 24.09 天的在校学习时间，而他们的家人会损失 3.99 至 23.35 天的时间。

Agache 博士表示：“这项研究表明，过敏性疾病造成沉重负担，要求我们立即采取行动以改善对此类疾病的管理。” 她指出：“EAACI 指南推荐的疗法可以改善疗效，但需要在全球范围内采取空气清洁举措才能产生显著影响。”

EAACI 大会还讨论了如何促进试验和研究成果转化为常规临床实践。 CEU 圣帕布洛大学医学院研究副院长兼应用分子医学研究所 (Institute of Applied Molecular Medicine-Nemesio Diez) 所长 María Escribese Alonso 解释称：“有些实验性方法应用于临床的可能性比较大，例如用于嗜碱性粒细胞活化试验的流式细胞术或用于测量骨膜蛋白水平的酶联免疫吸附试验 (ELISA)。” 她还强调，西班牙“促进建立临床医生和研究人员之间的沟通联系网络，使其有机会围绕共同的目标相互协作”，是过敏转化研究的理想国度。

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