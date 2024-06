French German Thai Japanese Korean Indonesian Malay Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Portuguese

每年每位過敏性疾病患者的直接成本為 1,800 - 6,600 歐元

HEAD 登記中心擁有近 800 名患者,旨在評估歐洲境內過敏性疾病對經濟和社會帶來的影響。