Le diplôme d'honneurs en sciences de l'environnement de l'Université Carleton reçoit des réaccréditations de l'ECO Canada.

ECO Canada est fier d'annoncer la réaccréditation du baccalauréat ès sciences en sciences de l'environnement de l'Université Carleton !



CALGARY, Alberta, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe Accréditation d'ECO Canada confirme que le diplôme en sciences de l'environnement de l'Université Carleton est conforme à la Norme d'Accréditation Nationale (NAN) pour les Programmes Postsecondaires et est en alignement avec la Norme Professionnelle Nationale (NPN) et les exigences du marché du travail. Cette réaccréditation reconnaît la capacité de l’Université de Carleton à doter les diplômés des compétences demandées sur le marché du travail en tant que professionnels de l'environnement.

Les diplômés de l'Université Carleton font preuve d'un haut niveau de compétence dans des domaines tels que la gestion des ressources en eau, l'écologie des poissons et de la faune, la restauration écologique, l'extraction durable des ressources, le suivi environnemental et la politique environnementale, grâce à des cours magistraux de haute qualité, des cours sur le terrain et des travaux pratiques. Ils démontrent également leur engagement à résoudre des problèmes environnementaux et de conservation complexes et multidisciplinaires.

Les diplômés seront immédiatement admissibles au titre de Professionnel de l'Environnement en formation (EPt) par ECO Canada dès l'obtention de leur diplôme. En tant qu'étudiants d'un programme accrédité, ils sont également éligibles au titre de Professionnel de l'Environnement (EP®) complet après seulement quatre années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'environnement, ce qui nécessiterait normalement cinq années complètes. Cette réaccréditation garantit également que le programme reste en phase avec les tendances et les compétences nécessaires pour la main-d'œuvre moderne et continue de cultiver une amélioration proactive et continue vers une éducation de haute qualité, la responsabilité et la confiance du public.

Nous attendons avec impatience que les diplômés du baccalauréat ès sciences en sciences de l'environnement de l'Université Carleton apportent des contributions fondamentales dans ces domaines.

Pour plus d'informations sur le programme de baccalauréat ès sciences en sciences de l'environnement de l'Université Carleton, visitez : Carleton University | Environmental Science

Pour plus d'informations sur le processus d'accréditation d'ECO Canada, visitez : Accréditation des Programmes Postsecondaires

À propos d'ECO Canada :

ECO Canada est le garant de l'industrie environnementale canadienne. De la création d'emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail - nous soutenons la le professionnel de l'environnement tout au long de sa carrière. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l'industrie tout en veillant à ce que la protection de l'environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons forgé des partenariats académiques, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d'emploi dans le domaine de l'environnement et aider à combler le marché du travail.

Nous travaillons aux côtés du gouvernement, des décideurs politiques, du monde universitaire, des étudiants, des employeurs, des professionnels, de l'industrie et du public international pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial dans les solutions innovantes en matière de main-d'œuvre et de création d'emplois. Nous restons la source de référence sur le marché du travail environnemental ; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances économiques et du marché du travail de l'industrie qui identifient les lacunes dans la main-d'œuvre.

