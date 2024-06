Valg til Equinors styre

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 4. juni 2024 valgt Tone Hegland Bachke og Fernanda Lopes Larsen som nye medlemmer av styret i Equinor ASA.

Jon Erik Reinhardsen ble gjenvalgt som styreleder, Anne Drinkwater som nestleder og i tillegg ble Jonathan Lewis, Finn Bjørn Ruyter og Haakon Bruun-Hanssen gjenvalgt som medlemmer til styret i Equinor ASA. Nåværende medlemmer Rebekka Glasser Herlofsen og Tove Andersen vil tre ut av styret. Styremedlem Mikael Karlsson, som ble valgt inn fra 1. april 2024, var ikke på valg.

Tone Hegland Bachke vil fra 1. september inneha rollen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen («Executive Board of Directors»), i SHV Holdings i Nederland. Hun kommer fra Telenor ASA der hun i perioden 2020-2024 var Executive Vice President og Group CFO og fra 2018-2020 Senior Vice President og leder av Group Treasury. I perioden 2017-2018 var hun CEO og CFO i Implenia Norge AS og i perioden 2015-2017 var hun CFO for Kistefos AS. Hun har hatt mange ledende stillinger i Akastor ASA, Aker Solutions ASA, Aker Kværner ASA og Kværner ASA i perioden 2002-2015 og stillinger i DNB som analytiker og key account manager fra 1999-2002 samt analytiker i Norske Conoco fra 1997-1999. Bachke er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Fernanda Lopes Larsen har siden oktober 2020 hatt rollen som Executive Vice President for Yara Africa & Asia Pacific i Yara International. Hun har hatt ledende roller i Yara inkludert Senior Vice President of Indirect Procurement fra 2016-2020. Hun har vært i Yara siden 2012 i roller som Head of Logistics Procurement Europe in Supply Chain og Central Category Manager roller innen produksjon. Før hun startet i Yara hadde Lopes Larsen roller i manufacturing and supply chain innenfor «fast-moving consumer goods» (FMCG) industrien hos Procter & Gamble og GSK (GlaxoSmithKline), et multinasjonalt farmasøytisk selskap. Hun har utstrakt internasjonal erfaring innen kjemisk industri og bred internasjonal erfaring. Lopes Larsen har en Master of Science i Civil Engineering fra Graz University of Technology, Østerrike, Master of Business Administration fra IESE Business School, Spania og Professional Certificate in Corporate Innovation fra Stanford University, United States.

Valg til Equinors styre er gjort med virkning fra 1. juli 2024 og gjelder frem til neste ordinære valg av medlemmer til styret i juni 2025.

