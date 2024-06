Technologies vertes en action : Earth Alive et Eldorado Gold Québec collaborent pour des opérations minières responsable

MONTRÉAL, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV: EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et produits microbiens de pointe respectueux de l'environnement, est heureux d’annoncer aujourd'hui le renouvellement d’un partenariat stratégique avec Eldorado Gold Québec, qui opère la mine souterraine Lamaque située à Val-d’Or, au Québec. En production commerciale depuis 5 ans, la société est engagée à limiter ses impacts environnementaux en appliquant les meilleures pratiques de l’industrie.



Ce partenariat intègre une des technologies avancées d'Earth Alive — les bio-lubrifiants Interlube — démontrant l'engagement des deux sociétés envers une industrie minière tournée vers l’avenir. Eldorado Gold Québec utilise les huiles biodégradables depuis 2017. Aujourd’hui la flotte entière d’équipements mobiles souterrains utilisent ces huiles, une première dans l’industrie.

Grâce à son portefeuille de solutions complètes et diversifiées, Earth Alive est le partenaire idéal pour offrir une approche à 360° et ainsi répondre aux besoins des mines dans leur conversion écologique en favorisant l’utilisation de produits biologiques.

Faits saillants de la collaboration

Avantages des produits :

L'adoption des huiles biologiques a permis de réduire les risques environnementaux des opérations d'Eldorado Gold Québec. Ces lubrifiants, entièrement dérivés de sources végétales, sont non seulement biodégradables mais aussi non toxiques. L'utilisation de ces lubrifiants dans les équipements miniers lourds permet à Eldorado Gold Québec de diminuer les risques de pollution des sols et des eaux souterraines en cas de déversement. De plus, ces produits sont conçus pour offrir une excellente performance sous les contraintes sévères des environnements miniers, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité des machines. Eldorado Gold Québec a adopté les produits Interlube pour les équipements miniers dédiés aux activités souterraines.

Nikolaos Sofronis, CEO de Earth Alive, explique : « Notre partenariat avec Eldorado Gold Québec est un témoignage de notre capacité à offrir une gamme complète de solutions écologiques à l'industrie minière. Nous sommes fiers de fournir des produits qui non seulement respectent l'environnement mais répondent aussi de manière holistique aux divers besoins écologiques des mines. »

Martin Pichette, directeur opérations et entretien mine chez Eldorado Gold Québec, ajoute : « L'utilisation des produits d'Earth Alive s’aligne parfaitement avec notre vision du développement durable. Ces produits nous permettent non seulement de respecter, mais également de dépasser, dans ce cas, nos engagements environnementaux ».

Patrick Ouellet, Directeur commercial Interlube explique : « Initier ce partenariat avec Eldorado Gold Québec a été une étape décisive pour Interlube, et maintenant, en tant que partie intégrante d'Earth Alive, nous sommes en mesure d'élargir notre collaboration. Cette union nous offre l'opportunité unique de présenter à Eldorado Gold Québec une gamme plus large de solutions environnementales. »

Avec ce partenariat, Earth Alive et Eldorado Gold Québec confirment que performance économique et responsabilité sociale peuvent aller de pair. Ce projet marque la continuité de notre quête commune pour un avenir durable.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l’industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’humain. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/ .

