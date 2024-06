IdentiFlight présente sa technologie V5 ciblée sur une meilleure protection de la faune dans les parcs éoliens

LOUISVILLE, État du Colorado, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IdentiFlight, un acteur leader des systèmes anticollision aviaire conçus pour les parcs éoliens, est fière d’annoncer le lancement de sa technologie V5, qui constitue une avancée majeure en termes de performances et de fiabilité. En s’appuyant sur l’expérience éprouvée de la Société en matière de protection des espèces d’oiseaux et en s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement du développement des énergies renouvelables, la V5 d’IdentiFlight établit une nouvelle norme en matière d’efficacité des systèmes de détection aviaire.



« Nous sommes ravis de dévoiler notre technologie V5, qui marque une avancée de taille dans la protection des espèces présentes dans les parcs éoliens », observe Carlos Jorquera, PDG et directeur technique de Boulder Imaging, la société responsable du développement d’IdentiFlight, avant d’ajouter : « Cette étape reflète notre engagement inébranlable en faveur d’un avenir durable, où l’énergie propre se développe positivement au cœur d’écosystèmes prospères. »

Principales caractéristiques de la solution :

Meilleure performance : la V5 gagne en précision et en efficacité de détection, permettant la rapide et fiable identification et classification des espèces d’oiseaux, notamment ceux faisant partie de la famille des rapaces comme les aigles, les faucons ou les éperviers, et prolonge le périmètre de détection jusqu’à 1,3 km.

Robuste conception : grâce à ses solides armoires de commande capables de résister à des conditions environnementales difficiles, la V5 est optimisée pour être exploitable dans divers territoires, y compris, désormais, les zones côtières.

Meilleur entretien : le nouveau design de la V5 facilite sa maintenance et son entretien, minimisant ainsi les temps d’arrêt et optimisant l’efficacité opérationnelle pour les exploitants de parcs.

Le premier déploiement de la V5 aura lieu dans le parc éolien de Musselroe en Tasmanie, et se fera en collaboration avec Woolnorth Renewables. « L’installation de la V5 d’IdentiFlight à Musselroe souligne notre engagement à protéger les espèces emblématiques de Tasmanie que sont le pygargue à queue cendrée et l’aigle pêcheur à poitrine blanche », remarque Jie Yao, directeur général de Woolnorth Renewables. Et de conclure : « Nous reconnaissons que les solutions de pointe, telles qu’IdentiFlight, jouent un rôle clé dans l’atténuation des risques potentiels des parcs éoliens, à l'heure où que nous faisons progresser les initiatives essentielles en matière d’énergie propre en Tasmanie et en Australie. »

Don Mills, président et directeur de l’exploitation de Boulder Imaging, ajoute : « Avec Woolnorth Renewables, nous sommes fiers d’écrire un nouveau chapitre en matière de protection des espèces. Déployer la technologie V5 d’IdentiFlight dans le parc éolien de Musselroe va au-delà du concept d’innovation pour établir un nouveau référentiel en protection de la faune dans les parcs éoliens. Ce partenariat représente bien plus qu’une simple collaboration ; il traduit un engagement commun en faveur de la préservation et du progrès. »

Pour plus d’informations sur la façon dont IdentiFlight et sa technologie V5 contribuent à la protection des espèces, tout en optimisant la production d’énergie à l’appui de résultats probants, veuillez consulter le site IdentiFlight.com .

À propos d’IdentiFlight et de son fonctionnement

Mis au point par Boulder Imaging, Inc., IdentiFlight fait appel à une technologie de pointe en matière de visualisation automatique et d’intelligence artificielle pour atteindre un taux de précision de 99 % dans l’identification des espèces aviaires présentes au sein des parcs éoliens dans un rayon de 1,3 km. Des logiciels spécialisés et des réseaux neuronaux analysent rapidement les images, déterminant la position 3D, la vitesse, la trajectoire et les espèces spécifiques.

IdentiFlight protège les oiseaux dans les parcs éoliens opérationnels en réduisant le risque de collision avec les pales des éoliennes et réduit les pertes d’énergie grâce à une réduction éclairée. En outre, le système contribue à la réalisation de projets d’énergie éolienne en mesurant l’activité des oiseaux sur les sites potentiels. Déployé à l’échelle mondiale depuis 2016 et validé de manière indépendante sur plusieurs années, le système IdentiFlight active désormais la protection des oiseaux sur des centaines d’éoliennes à travers le monde. Des recherches indépendantes soulignent l’efficacité de ce système, qui a permis de réduire de plus de 85 % le nombre de décès d’aigles par rapport à d’autres méthodes antérieures d’atténuation.

Pour de plus amples informations, consultez le site Internet d’IdentiFlight .

