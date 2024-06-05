Fortrea 已将 Endpoint Clinical 和 Patient Access 业务剥离给 Arsenal Capital Partners

北卡罗来纳州，达勒姆市, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的受托研究机构 (“CRO”) Fortrea (纳斯达克代码：FTRE) 今日宣布，已将旗下 Enabling Services 部门，即 Endpoint Clinical (“Endpoint”) 与 Fortrea Patient Access (“FPA”) 业务剥离给 Arsenal Capital Partners (“Arsenal”)，这是一家领先的私募股权公司，专注于打造市场领先的高科技医疗保健和产业发展公司。



Endpoint 提供同类最佳的随机化和试验供应管理 (RTSM) 服务，FPA 则提供顶级患者获取解决方案。Arsenal 以这两项具有战略意义的差异化服务为切入点，发挥其在医药服务价值链中的主导地位与科技知识。

Arsenal 已任命原 Fortrea Enabling Services 部门总裁 Sam Osman 为新实体的首席执行官，并将由 Arsenal 的医疗保健团队运营合伙人 Raymond (“Ray”) H. Hill 担任董事会主席一职。

Endpoint 与 FPA 首席执行官 Sam Osman 表示：“Endpoint 与 FPA 定位明确，就是在临床试验中为患者提供全程支持，并经患者同意后提供新疗法。”“拥有 Arsenal 这样的合作伙伴，双方的业务和团队都将获益于更快增长的机遇，得到双方高层管理者更好的领导，促进了投资，增强客户的能力，为客户带来更优质的解决方案。我对此充满信心。”

Fortrea 董事会主席兼首席执行官 Tom Pike 表示：“成功完成此次交易印证了参与团队的高水准，他们为同事、客户和我们服务的患者勾画了一幅平稳过渡的蓝图。”“此次交易有助于两家机构共同发挥其领导地位，集中资源，为我们的客户提供最佳解决方案。按照先前披露的信息，此次业务剥离产生的净收益将用于局部优化 Fortrea 的整体债务结构。作为一家专注于临床试验领域的 CRO 公司，Fortrea 对其使命矢志不渝，始终致力于为患者更快带来改变生活的疗法。”

Arsenal 运营合伙人兼 Endpoint 与 FPA 董事会主席 Ray Hill 表示：“能参与书写 Endpoint 和 FPA 的新篇章令我激动不已。我期待与管理团队合作，共同打造一家具有战略重要性、为患者提供数据驱动解决方案的企业。”

Endpoint Clinical

Endpoint 在高增长的 eClinical 市场上开展业务，是为生物制药和 CRO 客户提供随机化和试验供应管理 (RTSM) 解决方案的领先供应商，擅长为复杂的后期临床试验提供服务。15 年多以来，Endpoint 已成功支持 1,750 多项临床试验，涉及 90 个国家的 875,000 名患者，并培养了蓝筹客户群和长期战略合作关系。

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access 是 HUB 服务和患者获取市场的领先者，为生物制药行业提供全面的患者支持、产品接入、负担能力和依从性解决方案，已有 30 多年的历史。Fortrea Patient Access 最近扩张了非商业性专卖药房 FortreaRx™，以支持冷链和常温免费产品的强化配送，在此进一步推动下，Fortrea Patient Access 致力于通过其丰富的经验推动患者结局，提高医疗可及性，目前为 250 多万名患者和 100 多个独特品牌提供支持，涉及 25 多种疾病适应症。

关于 Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners 是一家领先的私募股权投资公司，致力于打造市场领先的行业增长和医疗保健公司。自 2000 年成立以来，Arsenal 已募集了总额超过 100 亿美元的机构股权投资基金，完成了 300 多项平台收购和附加收购，并实现了超过 35 项变现。该公司与管理团队合作，打造市场领先、高增长、高附加值、具有战略意义的公司。欲了解更多信息，请访问 www.arsenalcapital.com 。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的生命科学行业临床开发解决方案供应商。我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I 至 IV 期临床试验管理、临床药理和咨询服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。欲了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X （前称 Twitter）上关注我们。

关于前瞻性声明的警示说明

该新闻稿包括联邦证券法（包括《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条）下定义的“前瞻性声明”。前瞻性声明本质上涉及各程度的不定事项，包括使用净收益偿还公司部分未偿债务的时间。在这种情况下，前瞻性声明通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含“指导”、“预期”、“假设”、“预计”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“会”、“目标”、类似表达以及这些词汇的变体或否定词，这些词汇旨在识别前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些识别词汇。实际结果可能与此等前瞻性声明存在实质差异，这可能是由于多种因素导致的，包括但不限于公司向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的文件中不时提到的因素。有关公司业务风险的进一步讨论，请参阅公司向 SEC 提交的年度报告中表格 10-K 的“风险因素”部分，这些风险因素可能会在公司随后向 SEC 提交的定期文件和其他文件中随时修订或更新，这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。这些因素不应被视为详尽无遗，应与公司向 SEC 提交的文件中包含或通过引用纳入的其他警示说明一并阅读。所有前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，除法律要求外，公司不承担更新或修订任何前瞻性声明以反映未来事件或发展的义务。

Fortrea 联系方式：

Hima Inguva（投资者）– 877-495-0816， hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek（传媒）– 919-943-5422， media@fortrea.com

Kate Dillon（传媒）– 646-818-9115， kdillon@prosek.com

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