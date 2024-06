HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense et Bombardier Défense annoncent des progrès significatifs dans la modification de l’avion Global pour le programme allemand PEGASUS 

L’avion Bombardier Global 6000 est la plateforme de choix des forces aériennes allemandes et du commandement cybernétique (CIR) afin d’intégrer le système de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) Kalætron Integral de HENSOLDT pour les missions de surveillance aérienne

Dans le cadre de ses travaux de modification effectués sur l’avion, Bombardier établit les bases requises pour l’intégration future des systèmes, qui sera complétée par Lufthansa Technik Defense à Hambourg, en Allemagne

Le premier avion est sorti de la chaîne de modification de Bombardier Défense, située à Wichita (Kansas), en préparation des essais au sol





BERLIN, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense et Bombardier Défense ont annoncé aujourd’hui, à temps pour le salon aéronautique ILA Berlin 2024, que les travaux de modification ultraspécialisés du programme « Persistent German Airborne Surveillance System » (PEGASUS) ont franchi une étape importante.

Mené par HENSOLDT pour les forces armées allemandes, le système de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) PEGASUS sera intégré à l’avion Bombardier Global 6000, plateforme optimale pour ces missions cruciales. Dans le cadre de ce programme, Bombardier s’est vue confier la tâche d'effectuer les travaux de modification, en collaboration avec Lufthansa Technik Defense, qui effectuera l’intégration du système à son centre de missions spéciales de Hambourg, en Allemagne. Le premier avion est maintenant sorti de la chaîne de modification de Bombardier Défense à Wichita et se prépare au début des essais au sol et au vol subséquent. La modification des deux autres avions est en cours à l’établissement de Bombardier.

« Bombardier Défense est fière d’avoir la confiance de HENSOLDT, de Lufthansa Technik et de la Luftwaffe pour l’exécution de ces travaux essentiels sur l’avion très performant Global 6000 pour le programme Pegasus », a déclaré Steve Patrick, vice-président de Bombardier Défense. « Grâce à l’étroite collaboration et aux expertises conjointes des entreprises impliquées, nous effectuons de grandes avancées, et nous avons une bonne visibilité des prochaines étapes à franchir, notamment le début de la campagne d’essais en vol dans les mois à venir. »

« La sortie d’usine qui a suivi l’exécution récente de l’examen de conception critique montre clairement que le programme PEGASUS est sur la bonne voie », a indiqué Jürgen Halder, vice-président du programme de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) de HENSOLDT. « La solution de reconnaissance sous-jacente “KALAETRON Integral” offre une capacité de reconnaissance très performante, unique au monde, basée sur une puissante technologie allemande. »

« La sortie du premier avion Global 6000 structurellement modifié hors des hangars marque une étape majeure, non seulement à titre de condition préalable importante pour les programmes de travaux PEGASUS pour Lufthansa Technik Defense, mais aussi en ce qui a trait à l’avancement général de ce projet avant-gardiste d’avion de renseignement électromagnétique », a expliqué Michael von Puttkamer, vice-président des services d’avions spéciaux de Lufthansa Technik. « Nous remercions HENSOLDT et Bombardier de leur coopération fructueuse, et nous sommes impatients de voir cet avion s’envoler, effectuer ses essais en vol et revenir à Hambourg, où nous serons fiers, dans la prochaine phase d’intégration du système, de tirer parti du travail de haute qualité de l’équipe de Wichita. »

En juin 2021, HENSOLDT s’est vu octroyer le contrat pour fournir un système aéroporté de renseignement électromagnétique à bord de trois avions Bombardier basé sur son système « Kalætron Integral », qui recueille et analyse des signaux militaires de systèmes radars et radios. Depuis l’octroi de ce contrat, HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense et Bombardier ont collaboré étroitement à une initiative de conception conjointe. Fin 2023, la conception générale du système de mission de HENSOLDT a passé avec succès l’étape d’acceptation par le client. Plus récemment, des travaux de modification structuraux ont été effectués pour préparer le premier avion dans les installations américaines de Bombardier Défense à Wichita (Kansas), qui compte un important contingent de la main-d’œuvre expérimentée et talentueuse de l’entreprise. Ce sera également le site des activités initiales d’essais au sol et en vol. À la fin de ces essais initiaux, chaque avion sera transféré à l’établissement de Lufthansa Technik Defense, à Hambourg, pour d’autres travaux d’intégration.

L’ensemble du programme est estimé à plus d’un milliard d’euros. HENSOLDT agit en tant qu’entrepreneur général et assume la responsabilité globale de la réalisation du projet. Lufthansa Technik Defense agira comme sous-traitant, reprenant l’avion modifié de Bombardier et l’équipant en intégrant le système de reconnaissance développé par HENSOLDT à la plateforme. Beaucoup de petites et moyennes entreprises de toute l’Allemagne, du Canada et des États-Unis participent au projet comme éléments de la chaîne d’approvisionnement, soutenant les entreprises qui portent le projet Pegasus à la ligne d’arrivée.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

À propos de HENSOLDT

HENSOLDT est une société chef de file du secteur européen de la défense au rayonnement mondial. Basée à Taufkirchen près de Munich, la société développe des solutions complètes de capteurs pour des applications de défense et de sûreté. Comme intégrateur de système, HENSOLDT offre des solutions réseautées indépendantes des plateformes. Leader technologique, la société contribue à promouvoir le développement de l’électronique et de l’opto-électronique de défense. De plus, elle élargit sans cesse son portefeuille suivant des approches novatrices en matière de fusion de données, d’intelligence artificielle et de cybersécurité. En 2023, HENSOLDT a réalisé un chiffre d’affaires de 1,85 milliard d’euros. Avec l’acquisition d’ESG GmbH, la société emploie quelque 8 000 personnes. HENSOLDT est inscrite au MDAX de la bourse de Francfort.

www.hensoldt.net

À propos de Lufthansa Technik Defense

Depuis 2023, Lufthansa Technik AG a mis de l’avant sa décision stratégique de participer plus solidement au marché de la maintenance des avions militaires avec sa bannière Lufthansa Technik Defense, sous laquelle toutes les activités du secteur de la défense pour les forces armées allemandes et leurs partenaires de l’OTAN sont regroupées. Outre le projet PEGASUS, Lufthansa Technik fait également partie des équipes industrielles dans divers autres programmes de modernisation et d’approvisionnement pour l’Aviation et la Marine allemandes, comme l’avion de patrouille maritime P-8A Poseidon ou l’hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook. De plus, Lufthansa Technik Defense a signé un protocole d’entente avec Lockheed Martin, Rheinmetall et ESG pour le soutien technique de la future flotte allemande de chasseurs F-35.

