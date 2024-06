Modalités de mise à disposition des informations et documents préparatoires relatifs à l’Assemblée Générale du 26 juin 2024

Paris, le 5 juin 2024 - L’Assemblée Générale de la Société se tiendra le mercredi 26 juin 2024 à

15 heures, sur première convocation, à l’Espace 73 – 73, rue d’Anjou, 75008 Paris.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour ainsi que les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 17 mai 2024, bulletin n°60 sous le numéro 2401823. L’avis de convocation sera publié au BALO ainsi que dans un journal d’annonces légales, lundi 10 juin 2024. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces deux avis.

Les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale prévu à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société ( www.believe.com/fr/assemblee-generale-actionnaires-2024 )

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement, Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9) www.believe.com

