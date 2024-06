Un meilleur accès pour les patients : Sandoz Canada élargit sa gamme de produits avec la lisdexamfétamine

Pr Sandoz ® Lisdexamfetamine est l’un des premiers équivalents génériques de VYVANSE* offerts sur le marché canadien

Sandoz Lisdexamfetamine est l’un des premiers équivalents génériques de VYVANSE* offerts sur le marché canadien Approuvé pour toutes les indications du médicament de référence : trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et l’hyperphagie chez l’adulte

Depuis le printemps, la gamme de produits de Sandoz Canada comprend aussi PrSandoz® Amoxicillin, PrSandoz® Desvenlafaxine et PrSandoz® Riociguat

BOUCHERVILLE, Québec, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada a annoncé aujourd’hui le lancement de PrSandoz® Lisdexamfetamine, une version générique de VYVANSE* approuvée pour les mêmes indications. Ce lancement suit ceux, récents, de PrSandoz® Amoxicillin, PrSandoz® Desvenlafaxine et PrSandoz® Riociguat.

PrSandoz® Lisdexamfetamine est offert sur le marché canadien en bouteilles de 100 capsules de 10 à 70 mg pouvant être prises telles quelles, ou décapsulées et mélangées à du yogourt, de l’eau ou du jus d’orange. Les capsules ont une apparence similaire à celles du produit original afin de faciliter la transition des patients. PrSandoz® Lisdexamfetamine est indiqué pour traiter le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez l’enfant de 6 ans ou plus, l’adolescent et l’adulte, ainsi que l’hyperphagie modérée ou sévère chez l’adulte. Des études ont montré que l’absence de traitement du TDAH peut avoir des conséquences négatives sur l’estime de soi et le fonctionnement social1 ainsi que sur la réussite scolaire2. Ce lancement devrait donc permettre à Sandoz de continuer à améliorer la qualité de vie des patients, et ce, à un prix plus abordable.

« En tant que produit clé au pays, le lancement de PrSandoz® Lisdexamfetamine permettra de générer des économies d’environ 375 millions3 de dollars pour les patients, les gouvernements et les compagnies d’assurance privée, et ce, sans faire de compromis sur la qualité », a souligné Michel Robidoux, président et directeur général, Sandoz Canada.

Sandoz Canada a également lancé trois nouveaux produits au printemps : PrSandoz® Amoxicillin (un anti-infectieux), PrSandoz® Desvenlafaxine (contre la dépression) et PrSandoz® Riociguat (contre l’hypertension artérielle pulmonaire). Ces ajouts à sa gamme de produits permettent à Sandoz d’améliorer la disponibilité des génériques et de réduire le coût des traitements.

® désigne une marque enregistrée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

* Marque enregistrée appartenant à son titulaire.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n’offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d’éventuels événements et aux rendements futurs de l’entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l’activité des concurrents et d’autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou une ou plusieurs de ces incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date de sa formulation. Sandoz ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Sandoz Canada

Chef de file du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques ou biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti-infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et oncologie. L’inclusivité étant au cœur de ses valeurs fondamentales, l’entreprise emploie près de 300 personnes d’origines et de nationalités diverses dans tout le pays, y compris à son siège social de Boucherville, au Québec. Toutes ces personnes collaborent pour s’assurer que 55 millions d’ordonnances sont remplies avec des produits Sandoz chaque année dans tout le pays, générant des économies substantielles de plus de 500 millions de dollars par an pour le système de santé. Sandoz Canada est un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité et son service exceptionnel, et s’engage à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez le www.sandoz.ca/fr.

À propos de Sandoz

Sandoz (SIX : SDZ; OTCQX : SDZNY) est la référence mondiale dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires grâce à sa stratégie de croissance axée sur sa mission d’être un pionnier en matière d’accès pour les patients. Sandoz réunit plus de 20 000 employés issus de 100 nationalités différentes. Ensemble, ils veillent à ce que les traitements de près de 800 millions de patients soient fournis annuellement par Sandoz, générant ainsi des économies substantielles à l’échelle mondiale pour les systèmes de santé et d’immenses retombées pour la société dans son ensemble. Sandoz possède une impressionnante gamme comptant environ 1 500 produits pour traiter un éventail de maladies allant du rhume au cancer. L’entreprise, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, possède une longue tradition d’excellence qui remonte à 1886. Son histoire est jalonnée d’innovations, notamment la mise au point du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951 et du premier médicament biosimilaire de l’histoire en 2006. En 2023, Sandoz a enregistré des ventes de 9,6 milliards de dollars américains.

Personne-ressource pour les médias paule.pelletier@sandoz.com Paule Pelletier, directrice, Communications corporatives

