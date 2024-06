DeFi Technologies-Tochter Valour Inc. erweitert Zusammenarbeit mit justTRADE; 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP jetzt für deutsche Sparpläne verfügbar

DeFi Technologies-Tochter Valour Inc. hat seine Partnerschaft mit justTRADE erweitert und macht den 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP für deutsche Sparpläne verfügbar.

Diese im August 2022 begonnene Zusammenarbeit stärkt die Position von Valour als wichtiger Anbieter von Kryptowährungsprodukten und ETPs für die Kunden von justTRADE und steht im Einklang mit deren Mission, einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten.

Die Lancierung des 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP, der einer regelbasierten passiven Indexmethodik folgt und die Global Crypto Taxonomy von Bitcoin Suisse nutzt, ist ein historischer Meilenstein für STOXX und erweitert die Zugänglichkeit von Kryptowährungsinvestitionen in Mainstream-Portfolios.



TORONTO, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (Decentralized Finance, „DeFi“) leistet, freut sich, bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ETPs“), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, seine Partnerschaft mit justTRADE, einer führenden deutschen Online-Brokerage-Plattform, ausgeweitet hat. Das kürzlich aufgelegte 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP ist ab sofort für deutsche Sparpläne über justTRADE erhältlich.

Die Zusammenarbeit zwischen justTRADE und Valour basiert auf dem gemeinsamen Engagement für Innovation und Zugänglichkeit bei Finanzdienstleistungen. Die im August 2022 begonnene Partnerschaft hat Valour bereits als wichtigen Anbieter von Kryptowährungsprodukten und ETPs für die Kunden von justTRADE in Deutschland positioniert. justTRADE, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und sein umfassendes Finanzangebot, passt perfekt zur Mission von Valour, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten über vertrauenswürdige, regulierte Vehikel zu vereinfachen und zu sichern. Diese Zusammenarbeit erweitert nicht nur die Produktpalette, die justTRADE-Kunden zur Verfügung steht, sondern stärkt auch die Rolle von Valour als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Die jüngste Einführung ist von historischer Bedeutung, da STOXX, das für seine Benchmark-Indizes bekannt ist, zum ersten Mal in den Bereich der Kryptowährungen vorstößt. Das 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP stellt eine bahnbrechende Anlagemöglichkeit in erstklassige digitale Vermögenswerte dar und bietet einen idealen Einstiegspunkt sowohl für Satelliten- als auch für Mainstream-Anlagestrategien. Dieses Produkt folgt dem STOXX Digital Asset Blue Chip X Index und wendet eine regelbasierte passive Indexmethodik an. Es nutzt die umfassende Global Crypto Taxonomy von Bitcoin Suisse für die Klassifizierung von Vermögenswerten und gewährleistet so ein ausgewogenes und regelmäßig angepasstes Anlageportfolio.

Die Einführung des 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP über justTRADE ist ein bedeutender Meilenstein in der Integration von traditionellem Finanzindex-Know-how mit der dynamischen Welt der digitalen Vermögenswerte. Dieser strategische Schritt wird die Zugänglichkeit von Kryptowährungsinvestitionen in Mainstream-Portfolios erweitern und spiegelt die wachsende Anerkennung von digitalen Vermögenswerten als wichtige Komponente diversifizierter Anlagestrategien wider.

Marco A. Infuso, Chief Sales Officer von Valour, kommentierte die Zusammenarbeit mit den Worten: „Wir sind stolz darauf, mit justTRADE zusammenzuarbeiten, um das 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren zugänglich zu machen. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt in unserer Mission, hochwertige digitale Anlageprodukte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dass justTRADE sich für Valour und nicht für größere Finanzinstitute entschieden hat, unterstreicht unsere umfassende Expertise und unseren innovativen Ansatz im ETP-Bereich. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für Investitionen in digitale Vermögenswerte.“

Michael B. Bußhaus, Mitbegründer und Geschäftsführer von justTRADE, erklärte: „Wir sind begeistert, Valour als Partner für unsere Krypto-ETPs und Sparpläne zu haben. Die breite Produktpalette, die niedrigen Kosten und die innovativen Basiswerte sind bei unseren Kunden sehr beliebt und machen Investitionen in Kryptoanlagen einfach und bequem.“

Über justTRADE

justTRADE ist ein in Frankfurt ansässiger Online-Broker, der Tradern den Handel von Wertpapieren und Kryptowährungen konsequent für 0 € Orderprovision (zzgl. marktüblicher Spreads und max. 1 € Fremdkosten) und aus einem einzigen Depot heraus anbietet. Mehr als 500.000 Wertpapiere – Aktien, ETFs, ETCs, wikifolios, Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte – können nun über iOS und Android oder über den Desktop-Browser gehandelt werden, sowohl börslich über drei Börsen (LS Exchange, Quotrix und Tradegate Exchange) als auch außerbörslich über fünf Handelspartner (J.P. Morgan, Société Générale, UBS, Vontobel und L&S (wikifolios)). Rund 1.500 ETFs, ETCs und ETPs von zwölf Anbietern ergänzen das Angebot. Mit der Möglichkeit, auch 27 native Kryptowährungen aus demselben Depot wie alle Wertpapiere zu handeln, bietet justTRADE seinen Kunden ein in Deutschland bisher einmaliges Angebot. Darüber hinaus sind insgesamt rund 200 Wertpapiere für Sparpläne zugelassen. https://www.justtrade.com/

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (Decentralized Finance, DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Werden Sie Teil der digitalen DeFi Technologies Community auf Linkedin und X/Twitter und besuchen Sie https://defi.tech/ , um weitere Informationen zu erhalten.

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs für Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs auf digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ) Enjin ( ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( BTC ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC ) und Ethereum ( ETH ) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind.

Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen möchten oder Updates und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com .

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/ .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Handel des 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP auf justTRADE, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: