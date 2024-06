RYBREVANT®▼ (amivantamab) en association avec le lazertinib démontre une survie sans progression plus longue par rapport à l’osimertinib dans le traitement de première ligne chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules muté par l’EGFR à haut risque

Le schéma thérapeutique expérimental sans chimiothérapie associant amivantamab et lazertinib répond à un besoin non satisfait important, car la plupart des patients atteints d’un CPNPC muté par l’EGFR présentent une maladie à haut risque1



Des données majeures issues de l’étude MARIPOSA de phase 3 présentées lors d’une présentation orale à l’ASCO1

BEERSE, BELGIQUE, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société Johnson & Johnson, a annoncé ce jour disposer de nouvelles données issues de l’étude MARIPOSA de phase 3, démontrant l’efficacité du traitement de première ligne par RYBREVANT®▼ (amivantamab) en association avec le lazertinib chez les patients présentant une maladie ou des caractéristiques cliniques à haut risque, soit chez près de 85 pour cent des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avec mutations du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).1,2 Les résultats de la nouvelle analyse montrent que l’association avec l’amivantamab a amélioré de manière systématique et significative la survie sans progression (SSP) par rapport à l’osimertinib chez les patients atteints de CPNPC avec délétion de l’exon 19 de l’EGFR (ex19del) ou mutations L858R.1 Ces données ont été présentées lors du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2024 (résumé n° 8504) qui a lieu à Chicago, Illinois, du 31 mai au 4 juin 2024.1

« Ces nouvelles données démontrent l’efficacité de l’association amivantamab et lazertinib, et indiquent une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à l’osimertinib dans plusieurs sous-groupes de patients à haut risque atteints d’un CPNPC muté par l’EGFR, » déclare Byoung Chul Cho, M.D., Ph.D, docteur en médecine, titulaire d’un doctorat, oncologue médical et professeur au département d’oncologie médicale du Yonsei Cancer Center, au Yonsei University College of Medicine de Séoul, Corée du Sud, et auteur de l’étude.* « Ces résultats viennent étayer le potentiel de cette association en tant qu’option de première ligne de choix pour ces patients confrontés à d’importants besoins non satisfaits. »

L’étude MARIPOSA a inclus des patients naïfs de traitement atteints de CPNPC avancé muté par l’EGFR (ex19del ou L858R).1 Globalement, les résultats ont indiqué que l’association amivantamab et lazertinib conduisait à une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à l’osimertinib, comme indiqué précédemment.1 Les caractéristiques à haut risque, comme la présence de métastases hépatiques ou cérébrales, les co-mutations de TP53 à la référence et la libération d’ADN tumoral circulant (ADNtc) sont courantes chez les patients atteints d’un CPNPC avancé muté par l’EGFR, et associées à des pronostics défavorable.3,4,5,6 Dans le cadre de l’étude, 89 pour cent des patients inclus présentaient une ou plusieurs de ces maladies ou caractéristiques cliniques à haut risque à la référence. Plus particulièrement, 41 pour cent présentaient des métastases cérébrales, 16 pour cent présentaient des métastases hépatiques, 54 pour cent présentaient des co-mutations de TP53, 70 pour cent présentaient de l’ADNtc à la référence et 15 pour cent ont continué à libérer de l’ADNtc après deux cycles de traitement.1

Les résultats de l’analyse ont démontré que le traitement par l’association amivantamab et lazertinib réduisait de manière significative et systématique le risque de progression de la maladie ou de décès dans tous les sous-groupes à haut risque:1

31 pour cent par rapport à l’osimertinib chez les patients qui présentaient des antécédents de métastases cérébrales (18,3 mois versus 13,0 mois ; risque relatif [RR], 0,69 ; [intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent, 0,53-0,92] ; P = 0,010)

42 pour cent par rapport à l’osimertinib chez les patients qui présentaient des métastases hépatiques à la référence (18,2 mois versus 11,0 mois ; RR, 0,58 [IC à 95 pour cent, 0,37-0,91] ; P = 0,017)

35 pour cent par rapport à l’osimertinib chez les patients présentant des co-mutations de TP53 (18,2 mois versus 12,9 mois ; RR, 0,65 [IC à 95 pour cent, 0,48-0,87] ; P = 0,003)

32 pour cent par rapport à l’osimertinib chez les patients présentant un ADNtc détectable à la référence (20,3 mois versus 14,8 mois ; RR, 0,68 [IC à 95 pour cent, 0,53-0,86] ; P = 0,002)

51 pour cent par rapport à l’osimertinib chez les patients sans ADNtc résiduel libéré à J1C3 (16,5 mois versus 9,1 mois ; RR, 0,49 [IC à 95 pour cent, 0,27-0,87] ; P = 0,015)





« Les caractéristiques à haut risque sont particulièrement répandues dans le cancer du poumon non à petites cellules muté par l’EGFR en première ligne, et sont associées à un pronostic défavorable, » déclare Henar Hevia, Ph.D, titulaire d’un doctorat, directrice principale, responsable du domaine thérapeutique de l’oncologie pour la région EMEA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Les résultats issus de cette étude, qui démontrent une amélioration de la survie sans progression dans ce sous-groupe de patients majeur traité par amivantamab et lazertinib, sont particulièrement encourageants. Ils soulignent également notre détermination à nous positionner en tant que pionniers dans la médecine de précision et à établir de nouvelles normes de soins auprès de l’une des populations de patients atteints d’un cancer du poumon les plus importantes. »

Comme cela a été annoncé lors du congrès de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) 2023, le profil d’innocuité de l’association amivantamab et lazertinib correspondait aux profils d’innocuité des traitements individuels, et était principalement associé à des effets indésirables (EI) de grade 1 ou 2.7 La toxicité était tout à fait gérable par des interruptions et réductions de dose, ainsi que des mesures de soins de soutien couramment utilisées dans le traitement des patients atteints d’un CPNPC.7 Les EI de grade 3 ou de grade supérieur liés au traitement les plus courants étaient les éruptions cutanées et la paronychie.7 L’association amivantamab plus lazertinib était associée à des taux plus élevés d’EI liés à l’EGFR et à MET (hypoalbuminémie et œdème périphérique) et de thromboembolie veineuse par rapport à l’osimertinib, avec des taux de diarrhée observés plus élevés avec l’osimert nib.7 Le taux d’arrêt de tous les traitements à l’étude en raison d’EI liés au traitement était de 10 pour cent pour l’association amivantamab plus azertinib.7 Le taux de pneumopathie interstitielle (y compris la pneumopathie) était inférieur à 3 pour cent dans les deux bras.7

« Comme la majorité des patients atteints d’un cancer du poumon muté par l’EGFR présentent une maladie et des caractéristiques cliniques à haut risque, il est essentiel de garantir que chacun reçoive le traitement le plus adapté dès la première ligne. Les résultats présentés à l’ASCO suggèrent que l’amivantamab et le lazertinib pourraient constituer une nouvelle norme de soins auprès de cette population de patients, » annonce Craig Tendler, M.D., docteur en médecine, vice-président du développement de phase ultérieure et des affaires médicales mondiales chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Ces nouveaux résultats démontrent encore davantage le potentiel révolutionnaire des schémas thérapeutiques à base d’amivantamab dans le traitement des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules muté par l’EGFR, et viennent s’ajouter à la liste déjà longue de données étayant la promesse que pourrait représenter cette approche sans chimiothérapie. »

À propos de l’étude MARIPOSA

L’étude MARIPOSA (NCT04487080), qui a inclus 1 074 patients, est une étude randomisée de phase 3 évaluant l’amivantamab en association avec le lazertinib par rapport à l’osimertinib et au lazertinib en monothérapie dans le traitement de première intention des patients atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique avec mutations ex19del de l’EGFR ou de substitution de L858R.7,8 Le critère d’évaluation principal de l’étude est la SSP (selon les critères RECIST v1.1) évaluée par un comité indépendant de relecture centralisée8. Les critères d’évaluation secondaires comprennent la survie globale (SG), le taux de réponse global (TRG), la durée de réponse (DR), la deuxième survie sans progression (SSP2) et la SSP intracrânienne.8

À propos d’amivantamab

L’amivantamab est un anticorps bispécifique entièrement humain dirigé contre l’EGFR et MET, présentant une activité immunitaire à médiation cellulaire ciblant les tumeurs présentant des mutations activatrices et de résistance de l’EGFR, et des mutations et amplifications de MET.9,10,11,12

La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour l’amivantamab en décembre 2021 dans le traitement des patients adultes atteints d’un CPNPC avancé avec mutations activatrices d’insertion de l’exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) après échec d’un traitement à base de platine.13 L’amivantamab est le premier traitement approuvé dans l’Espace économique européen ciblant spécifiquement les mutations d’insertion de l’exon 20 de l’EGFR dans le CPNPC.13 En février 2024, une demande d’extension pour une indication de type II a été soumise à l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur la base de l’étude MARIPOSA portant sur l’amivantamab en association avec le lazertinib, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec délétions de l’exon 19 (ex19del) ou mutations de substitution de l’exon 21 (L858R) du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).14 Une demande d’extension pour une indication de type II visant à obtenir l’approbation de l’amivantamab en association avec une chimiothérapie (carboplatine et pémétrexed) dans le traitement des patients adultes atteints d’un CPNPC avancé avec mutations de substitution ex19del ou L858R de l’EGFR, après échec d’un traitement antérieur, notamment par un ITK associé à l’EGFR de troisième génération a également été soumise à l’EMA en novembre 2023.15

En avril 2024, le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) a émis un avis favorable pour l’utilisation de l’amivantamab en association avec une chimiothérapie par carboplatine et pémétrexed, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un CPNPC avancé avec mutations d’insertion de l’exon 20 de l’EGFR.16

En plus de l’étude MARIPOSA, l’amivantamab fait l’objet de plusieurs études cliniques portant sur le CPNPC, notamment :

L’étude PAPILLON de phase 3 ( NCT04538664 ) évaluant l’amivantamab en association avec le carboplatine-pémétrexed par rapport à la chimiothérapie seule dans le traitement de première ligne des patients atteints de CPNPC avancé ou métastatique et présentant des mutations d’insertion de l’exon 20 de l’EGFR. 17

) évaluant l’amivantamab en association avec le carboplatine-pémétrexed par rapport à la chimiothérapie seule dans le traitement de première ligne des patients atteints de CPNPC avancé ou métastatique et présentant des mutations d’insertion de l’exon 20 de l’EGFR. L’étude MARIPOSA-2 de phase 3 ( NCT04988295 ) visant à évaluer l’efficacité de l’association de l’amivantamab (avec ou sans lazertinib) avec le carboplatine-pémétrexed par rapport au carboplatine-pémétrexed seul, chez les patients atteints de CPNPC avec des mutations du R-EGF, soit une délétion de l’exon 19 (ex19del), soit une mutation L858R, localement avancé ou métastatique, et qui présentent une progression de la maladie pendant ou après un traitement par osimertinib. 18

) visant à évaluer l’efficacité de l’association de l’amivantamab (avec ou sans lazertinib) avec le carboplatine-pémétrexed par rapport au carboplatine-pémétrexed seul, chez les patients atteints de CPNPC avec des mutations du R-EGF, soit une délétion de l’exon 19 (ex19del), soit une mutation L858R, localement avancé ou métastatique, et qui présentent une progression de la maladie pendant ou après un traitement par osimertinib. L’étude CHRYSALIS de phase 1 ( NCT02609776 ) évaluant l’amivantamab chez des patients atteints de CPNPC avancé. 19

) évaluant l’amivantamab chez des patients atteints de CPNPC avancé. L’étude CHRYSALIS-2 de phase 1/1b ( NCT04077463 ) évaluant l’amivantamab en association avec le lazertinib et le lazertinib en monothérapie chez des patients atteints de CPNPC avancé présentant des mutations de l’EGFR. 20

) évaluant l’amivantamab en association avec le lazertinib et le lazertinib en monothérapie chez des patients atteints de CPNPC avancé présentant des mutations de l’EGFR. L’étude PALOMA de phase 1 ( NCT04606381 ) évaluant la faisabilité de l’administration sous-cutanée de l’amivantamab sur la base de la tolérance et de la pharmacocinétique et visant à déterminer une dose, un schéma posologique et une formulation pour l’administration sous-cutanée de l’amivantamab. 21

) évaluant la faisabilité de l’administration sous-cutanée de l’amivantamab sur la base de la tolérance et de la pharmacocinétique et visant à déterminer une dose, un schéma posologique et une formulation pour l’administration sous-cutanée de l’amivantamab. L’étude de phase 2 PALOMA-2 ( NCT05498428 ) évaluant l’amivantamab sous-cutané chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques, y compris le CPNPC muté par l’EGFR. 22

) évaluant l’amivantamab sous-cutané chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques, y compris le CPNPC muté par l’EGFR. L’étude PALOMA-3 de phase 3 ( NCT05388669 ) évaluant le lazertinib associé à l’amivantamab par voie sous-cutanée par rapport à l’amivantamab par voie intraveineuse chez des patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique muté par l’EGFR. 23

) évaluant le lazertinib associé à l’amivantamab par voie sous-cutanée par rapport à l’amivantamab par voie intraveineuse chez des patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique muté par l’EGFR. L’étude METalmark de phase 1/2 ( NCT05488314 ) évaluant l’amivantamab et le capmatinib en association dans le CPNPC localement avancé ou métastatique. 24

) évaluant l’amivantamab et le capmatinib en association dans le CPNPC localement avancé ou métastatique. L’étude PolyDamas de phase 1/2 ( NCT05908734 ) évaluant l’amivantamab et le cétrélimab en association dans le CPNPC localement avancé ou métastatique. 25

) évaluant l’amivantamab et le cétrélimab en association dans le CPNPC localement avancé ou métastatique. L’étude SKIPPirr de phase 2 ( NCT05663866 ) explore les moyens de réduire l’incidence et/ou la sévérité des réactions liées à la perfusion de la première dose d’amivantamab en association avec le lazertinib dans le CPNPC avancé ou métastatique muté par l’EGFR en rechute ou réfractaire.26

Pour obtenir une liste complète des effets indésirables et des informations concernant la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi de l’amivantamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit.13

▼ Conformément à la réglementation de l’EMA relative aux nouveaux médicaments, l’amivantamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules

En Europe, on estime que 484 306 personnes ont reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2022.27 Parmi tous les cas de cancer du poumon, le CPNPC représente 85 pour cent.28 Le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier en Europe, avec plus de décès que le cancer du sein et le cancer de la prostate combinés.27

Les principaux sous-types de CPNPC sont l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules.28 Parmi les mutations conductrices les plus fréquentes dans le CPNPC figurent les altérations de l’EGFR, qui est un récepteur à activité tyrosine kinase contrôlant la croissance et la division cellulaires.28,29 Les mutations de l’EGFR sont présentes chez 10 à 15 pour cent des patients occidentaux atteints de CPNPC avec une histologie d’adénocarcinome, et chez 40 à 50 pour cent des patients asiatiques.30,31,32,33 Les mutations ex19del de l’EGFR ou L858R de l’EGFR sont les mutations de l’EGFR les plus fréquentes.34 Le taux de survie à cinq ans pour toutes les personnes atteintes de CPNPC avancé présentant des mutations de l’EGFR et traitées par des inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR est inférieur à 20 pour cent.35,36 Les mutations d’insertion de l’exon 20 de l’EGFR constituent la troisième mutation de l’EGFR activatrice la plus répandue.37 Les patients présentant des mutations d’insertion de l’exon 20 de l’EGFR ont une survie globale (SG) à cinq ans en conditions réelles de 8 pour cent en première ligne, ce qui est moins bon que les patients présentant des mutations ex19del ou L858R de l’EGFR, dont la SG à cinq ans en conditions réelles est de 19 pour cent.38 De plus, il a été démontré qu’environ 50 pour cent des patients atteints d’un CPNPC présenteront des métastases cérébrales, qui contribuent grandement à la mortalité globale liée au cancer.3,39,40

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l’adresse suivante : www.janssen.com/emea. Suivez-nous sur www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV est une société Johnson & Johnson.

*Le Prof. Byoung Chul Cho a fourni des services de consultation, de conseil et de porte-parole à Janssen-Cilag International NV ; il n'a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

