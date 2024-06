RYBREVANT®▼ (amivantamab) más lazertinib muestra una mayor supervivencia libre de progresión en comparación con osimertinib en el tratamiento en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico de alto riesgo con mutación del EGFR

El régimen sin quimioterapia en investigación de amivantamab más lazertinib aborda una importante necesidad no cubierta puesto que la mayoría de los pacientes con CPNM con mutación del EGFR tiene enfermedad de alto riesgo1

Estos datos del estudio fase 3 MARIPOSA se han presentado en una comunicación oral en el Congreso ASCO1

BEERSE, BÉLGICA, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha hecho públicos hoy nuevos datos del estudio fase 3 MARIPOSA que demuestran la eficacia del tratamiento en primera línea con RYBREVANT®▼ (amivantamab) en combinación con lazertinib en pacientes con enfermedad o características clínicas de alto riesgo, que se dan en cerca del 85 por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutaciones en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).1,2 Los resultados del nuevo análisis muestran que la combinación con amivantamab mejoró de manera constante y significativa la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con osimertinib en pacientes con CPNM con deleción del exón 19 del EGFR (ex19del) o mutaciones L858R.1 Estos datos se han presentado en la Reunión Anual de 2024 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) (Sinopsis n.º 8504), que se celebra en Chicago (Illinois) del 31 de mayo al 4 de junio de 2024.1

«Estos nuevos datos de amivantamab más lazertinib muestran una reducción significativa en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con osimertinib en varios subgrupos de pacientes de alto riesgo con CPNM con mutación del EGFR,» señala el Dr. Byoung Chul Cho, M.D., Ph.D, oncólogo médico y profesor de la División de Oncología Médica del Centro Oncológico Yonsei de la Facultad de Medicina de la Universidad Yonsei en Seúl (República de Corea), y autor del estudio.* «Estos resultados corroboran el potencial de esta combinación como una opción importante en primera línea para estos pacientes que afrontan importantes necesidades médicas no cubiertas.»

El estudio MARIPOSA incluyó a pacientes con CPNM avanzado con mutación del EGFR (ex19del o L858R) no tratados.1 En general, los resultados mostraron que el uso de amivantamab más lazertinib produjo una reducción significativa del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con osimertinib, como se había publicado anteriormente.1 Las características de alto riesgo, como las metástasis hepáticas o cerebrales, las comutaciones de TP53 al inicio del estudio, y la presencia de ADN tumoral circulante (ctDNA, por sus siglas en inglés) son frecuentes en los pacientes con CPNM avanzado con mutación del EGFR y se asocian a un mal pronóstico.3,4,5,6 En el estudio, el 89 por ciento de los pacientes tenía de inicio una o más de estas características clínicas o de enfermedad de alto riesgo. Específicamente, el 41 por ciento tenía metástasis cerebrales, el 16 por ciento presentaba metástasis hepáticas, el 54 por ciento comutaciones de TP53, el 70 por ciento tenía ctDNA presente al inicio y el 15 por ciento seguía presentando ctDNA tras dos ciclos de tratamiento.1

Los resultados del análisis evidenciaron que el tratamiento con amivantamab más lazertinib redujo significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte de manera similar en todos los subgrupos de alto riesgo:1

La reducción fue del 31 por ciento en comparación con osimertinib en los pacientes con antecedentes de metástasis cerebrales (18,3 frente a 13,0 meses; cociente de riesgo [HR], 0,69; [intervalo de confianza (IC) del 95 por ciento, 0,53-0,92]; P=0,010)

La reducción fue del 42 por ciento en comparación con osimertinib en los pacientes con metástasis hepáticas al inicio (18,2 frente a 11,0 meses; HR, 0,58; [IC del 95 por ciento, 0,37-0,91]; P=0,017)

La reducción fue del 35 por ciento en comparación con osimertinib en los pacientes con comutaciones de TP53 (18,2 frente a 12,9 meses; HR, 0,65; [IC del 95 por ciento, 0,48-0,87]; P=0,003)

La reducción fue del 32 por ciento en comparación con osimertinib en los pacientes con ctDNA detectable al inicio (20,3 frente a 14,8 meses; HR, 0,69; [IC del 95 por ciento, 0,53-0,86]; P=0,002)

Y fue del 51 por ciento en comparación con osimertinib en los pacientes que no habían eliminado el ctDNA el día 1 del tercer ciclo (16,5 frente a 9,1 meses; HR, 0,49; [IC del 95 por ciento, 0,27-0,87]; P=0,015)





«Las características de alto riesgo son muy prevalentes en el cáncer de pulmón no microcítico con mutación de EGFR en primera línea y se asocian a un mal pronóstico,» indica la Dra. Henar Hevia, Ph.D, directora del Área de Oncología para Europa, África y Oriente Medio de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Los alentadores resultados de este estudio, que demuestran una mejora de la supervivencia libre de progresión en este subgrupo crítico de pacientes tratados con amivantamab y lazertinib, ponen de relieve nuestro compromiso de ser pioneros en medicina de precisión y establecer nuevos tratamientos estándar para una de las mayores poblaciones de pacientes con cáncer de pulmón.»

Según se dio a conocer en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica de 2023 (ESMO), el perfil de seguridad de la combinación de amivantamab y lazertinib fue consistente con los perfiles de seguridad de los tratamientos por separado, con una mayoría de acontecimientos adversos (AA) reportados de grado 1 o 2.7 La toxicidad fue en gran medida manejable con interrupciones y reducciones de la dosis, junto con medidas de apoyo utilizadas habitualmente en el tratamiento de los pacientes con CPNM.7 Los AA relacionados con el tratamiento de grado 3 o superior más frecuentes fueron la erupción cutánea y la paroniquia.7 La combinación de amivantamab y lazertinib dio lugar a mayores tasas de AA relacionadas con EGFR y MET (hipoalbuminemia y edema periférico) y tromboembolismo venoso en comparación con osimertinib, observándose tasas más altas de diarrea con osimertinib.7 La tasa de suspensiones de todos los tratamientos del estudio debido a AA relacionados con el tratamiento fue del 10 por ciento para la combinación de amivantamab.7 La tasa de enfermedad pulmonar intersticial (incluida la neumonitis) fue inferior al 3 por ciento en ambos grupos.7

«Dado que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón con mutación del EGFR presenta una enfermedad y características clínicas de alto riesgo, es fundamental garantizar que todos los pacientes reciban el tratamiento más adecuado en primera línea. Los resultados presentados en ASCO sugieren que amivantamab más lazertinib podría convertirse en el nuevo tratamiento de referencia para esta población,» afirma el Dr. Craig Tendler, M.D., vicepresidente de Desarrollo Avanzado y Asuntos Médicos a nivel Global de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Estos nuevos hallazgos siguen demostrando cómo los regímenes con amivantamab están transformando el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con mutación del EGFR y se suman al creciente volumen de evidencias que respaldan la potencial utilidad de este enfoque sin quimioterapia.»

Acerca del estudio MARIPOSA

MARIPOSA ( NCT04487080 ), en el que se inscribieron 1.074 pacientes, es un estudio aleatorizado de fase 3 que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib frente a osimertinib y frente a lazertinib solo en el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones de sustitución del EGFR ex19del o L858R.7,8 El criterio de valoración primario del estudio es la SLP (según las directrices RECIST v1.1) evaluada mediante una revisión central independiente ciega.8 Los criterios de valoración secundarios incluyen la supervivencia global (SG), la tasa de respuesta global (TRG), la duración de la respuesta (DR), la segunda supervivencia libre de progresión (SLP2) y la SLP intracraneal.8

Acerca de Amivantamab

Amivantamab es un anticuerpo biespecífico dirigido frente a EGFR y MET totalmente humano que actúa contra los tumores con mutaciones activadoras y resistentes del EGFR y mutaciones y amplificaciones de MET, y que aprovecha el sistema inmunitario.9,10,11,12

La Comisión Europea (CE) concedió la aprobación condicional de comercialización de amivantamab en diciembre de 2021 para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones activadoras de la inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), tras el fracaso del tratamiento con platino.13 Amivantamab es el primer tratamiento aprobado en la Unión Europea dirigido específicamente contra las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR para el CPNM.13 En febrero de 2024, se presentó a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) una solicitud de ampliación de la indicación de tipo II basada en el estudio MARIPOSA para el amivantamab, en combinación con lazertinib, para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones comunes de deleción del exón 19 (ex19del) o de sustitución del exón 21 (L858R) del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).14 En noviembre de 2023 también se presentó una solicitud a la EMA una solicitud de ampliación de la indicación de tipo II, en la que se solicitaba la aprobación de amivantamab en combinación con quimioterapia (carboplatino y pemetrexed) para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones de sustitución del EGFR ex19del o L858R, tras el fracaso de una terapia previa que incluyera un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR de tercera generación.15

En abril de 2024, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) emitió un dictamen positivo para el uso de amivantamab en combinación con quimioterapia con carboplatino y pemetrexed, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR.16

Además de en el estudio MARIPOSA, amivantamab se está estudiando en diversos ensayos clínicos en el CPNM, que incluyen:

El estudio de fase 3 PAPILLON ( NCT04538664 ) que evalúa amivantamab en combinación con carboplatino-pemetrexed frente a un tratamiento de quimioterapia en el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR. 17

) que evalúa amivantamab en combinación con carboplatino-pemetrexed frente a un tratamiento de quimioterapia en el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR. El estudio de fase 3 MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ) que evalúa la eficacia de amivantamab (con o sin lazertinib) y carboplatino-pemetrexed frente a carboplatino-pemetrexed en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con EGFR ex19del o sustitución L858R tras la progresión de la enfermedad con osimertinib o después de este. 18

) que evalúa la eficacia de amivantamab (con o sin lazertinib) y carboplatino-pemetrexed frente a carboplatino-pemetrexed en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con EGFR ex19del o sustitución L858R tras la progresión de la enfermedad con osimertinib o después de este. El estudio de fase 1 CHRYSALIS ( NCT02609776 ) que evalúa el amivantamab en participantes con CPNM avanzado. 19

) que evalúa el amivantamab en participantes con CPNM avanzado. El estudio de fase 1/1b CHRYSALIS-2 ( NCT04077463 ) que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib y lazertinib como monoterapia en pacientes con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR. 20

) que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib y lazertinib como monoterapia en pacientes con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR. El estudio de fase 1 PALOMA ( NCT04606381 ) que evalúa la viabilidad de la administración subcutánea de amivantamab basándose en la seguridad y la farmacocinética y para determinar una dosis, un régimen de dosis y una formulación para la administración subcutánea de amivantamab. 21

) que evalúa la viabilidad de la administración subcutánea de amivantamab basándose en la seguridad y la farmacocinética y para determinar una dosis, un régimen de dosis y una formulación para la administración subcutánea de amivantamab. El estudio de fase 2 PALOMA-2 ( NCT05498428 ) que evalúa la administración de amivantamab por vía subcutánea en participantes con tumores sólidos avanzados o metastásicos, incluido el CPNM con mutación del EGFR. 22

) que evalúa la administración de amivantamab por vía subcutánea en participantes con tumores sólidos avanzados o metastásicos, incluido el CPNM con mutación del EGFR. El estudio de fase 3 PALOMA-3 ( NCT05388669 ) que evalúa lazertinib con amivantamab por vía subcutánea en comparación con amivantamab intravenoso en participantes con CPNM avanzado o metastásico con mutación del EGFR. 23

) que evalúa lazertinib con amivantamab por vía subcutánea en comparación con amivantamab intravenoso en participantes con CPNM avanzado o metastásico con mutación del EGFR. El estudio de fase 1/2 METalmark ( NCT05488314 ) que evalúa la terapia combinada de amivantamab y capmatinib en el CPNM localmente avanzado o metastásico. 24

) que evalúa la terapia combinada de amivantamab y capmatinib en el CPNM localmente avanzado o metastásico. El estudio de fase 1/2 PolyDamas ( NCT05908734 ) que evalúa la terapia combinada de amivantamab y cetrelimab en el CPNM localmente avanzado o metastásico. 25

) que evalúa la terapia combinada de amivantamab y cetrelimab en el CPNM localmente avanzado o metastásico. El estudio de fase 2 SKIPPirr ( NCT05663866 ) que explora cómo disminuir la incidencia y/o gravedad de las reacciones relacionadas con la infusión de primera dosis con amivantamab en combinación con lazertinib en CPNM avanzado o metastásico con mutación del EGFR en recaída o refractario.26

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de amivantamab, consulte la ficha técnica .13

▼ De acuerdo con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos, amivantamab está supeditado a un seguimiento adicional.

Acerca del cáncer de pulmón no microcítico

Se calcula que en Europa se diagnosticó cáncer de pulmón a 484,306 personas en 2022.27 El CPNM constituye el 85 por ciento de todos los casos de cáncer de pulmón.28 El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Europa, con más fallecimientos que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos.27

Los principales subtipos de CPNM son el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma macrocítico.28 Entre las mutaciones impulsoras más comunes en el CPNM se encuentran las alteraciones en el EGFR, que es un receptor de la tirosina quinasa que controla el crecimiento y la división celular.28,29 Las mutaciones de EGFR están presentes en el 10-15 por ciento de los pacientes occidentales con CPNM con histología de adenocarcinoma y en el 40-50 por ciento de los pacientes asiáticos.30,31,32,33 Las mutaciones de EGFR ex19del o EGFR L858R son las más frecuentes.34 La tasa de supervivencia a cinco años de todas las personas con CPNM avanzado y mutaciones de EGFR tratadas con inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) de EGFR es inferior al 20 por ciento.35,36 Las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR son la tercera mutación activadora del EGFR más frecuente.37 Los pacientes con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR tienen una SG a cinco años en el mundo real del 8 por ciento en el contexto del tratamiento en primera línea, que es inferior a la de los pacientes con mutaciones ex19del o L858R del EGFR, que tienen una SG a cinco años en el mundo real del 19 por ciento.38 Además, se ha demostrado que aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes con CPNM desarrollarán metástasis cerebrales que contribuyen sustancialmente a la mortalidad general por cáncer.3,39,40

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen-Cilag International NV es una empresa de Johnson & Johnson.

*El Dr. Byoung Chul Cho ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencia a Janssen-Cilag International NV, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

