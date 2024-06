RIBER : Démenti concernant des rumeurs infondées circulant sur Internet

Démenti concernant des rumeurs infondées circulant sur Internet



Bezons (France), le 5 juin 2024 – 17h45 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, dément catégoriquement les allégations diffusées sur Internet et relayées sur certains forums boursiers, concernant l’existence d’un accord de coopération stratégique avec une société chinoise, ainsi que l’acquisition de systèmes MBE 8000 par cette société.

RIBER dément formellement l’ensemble de ces « informations » et proteste vigoureusement contre l'utilisation abusive de son nom et l’atteinte à sa réputation.

RIBER rappelle qu’elle exerce son activité en parfaite conformité avec les lois et règlements applicables et que seules les informations diffusées par l’intermédiaire de son diffuseur professionnel réglementé et reprises sur son site Internet font foi.

RIBER examine actuellement toutes les actions judiciaires possibles en réponse à la diffusion de ces fausses informations.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

