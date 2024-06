CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión y profundizó las respuestas frente a dos tratamientos estándar en pacientes con mieloma múltiple funcional de alto riesgo

Reducción del 73 por ciento del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte observada con cilta-cel en el estudio CARTITUDE-4 en un subconjunto de pacientes que habían sufrido una recaída temprana tras el tratamiento inicial del mieloma múltiple1



BEERSE, BÉLGICA, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy los resultados de un análisis de subgrupos del estudio de fase 3 CARTITUDE-4.1 Los datos muestran que CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con las terapias estándar de pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) o daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd) para pacientes con mieloma múltiple refractario a lenalidomida tras una línea previa de terapia (LOT), incluidos los pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo funcional (FHR).1 El RFF se definió como enfermedad progresiva en los 18 meses siguientes a recibir un trasplante autólogo de células madre (TACM) o al inicio del tratamiento inicial de primera línea en pacientes sin TACM.1 Estos datos se presentaron oralmente en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2024, que se celebra en Chicago del 31 de mayo al 4 de junio (Sinopsis n.º 7504) y también se compartirán en el Congreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA) de 2024, que tendrá lugar en Madrid del 13 al 16 de junio (Sinopsis n.º P959).1,2

Los datos del estudio CARTITUDE-4 respaldaron la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea (CE) de cilta-cel, la primera terapia dirigida contra el antígeno de maduración de células B (BCMA) aprobada para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple recidivante y refractario, después de la primera recaída.3

Un análisis de subgrupos CARTITUDE-4 de fase 3 incluyó a 136 pacientes (cilta-cel, n=68; tratamientos estándar, n=68) que recibieron una LOT previa, incluidos un inhibidor del proteasoma (IP) y un agente inmunomodulador (IMiD), y eran refractarios a la lenalidomida.1 Tras una mediana de seguimiento de 16 meses (intervalo, 0,1-27), la mediana de la SLP no se alcanzó (intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento; no estimable [NE]-NE) entre los pacientes que recibieron cilta-cel en comparación con los 17 meses (IC del 95 por ciento, 11-NE) del brazo de control como tratamiento de segunda línea (cociente de riesgos [HR]=0,35 [IC del 95 por ciento, 0,2-0,7; p=0,0007]).1

En un análisis de subgrupos adicional de 79 pacientes con mieloma múltiple RFF (cilta-cel, n=40; tratamientos estándar: n=39), la mediana de SLP no se alcanzó (18-NE) con cilta-cel frente a 12 meses (8-NE) con los tratamientos estándar (HR=0,27 [IC del 95 por ciento, 0,1-0,6; p=0,0006]).1 Los pacientes tratados con cilta-cel tuvieron tasas de respuesta global más profundas (88 por ciento; 80 por ciento), respuesta completa (RC) o mejor (68 por ciento; 39 por ciento), negatividad de la enfermedad mínima residual (EMR) (65 por ciento; 10 por ciento), y mayor duración media de la respuesta (mDOR) (NR [16-NE]; 16 [8-NE]) en comparación con los tratados con tratamientos estándar.1

«Se sabe que los pacientes con mieloma funcional de alto riesgo cuya enfermedad progresó durante los primeros 18 meses del tratamiento inicial contra el mieloma tienen un mal pronóstico y, sin embargo, no han estado bien representados en ningún ensayo clínico», señala el Dr. Luciano J Costa, catedrático de Medicina y director del Programa de Mieloma Múltiple de la Universidad de Alabama en Birmingham, e investigador principal del estudio.‡ «Este análisis de subconjuntos de CARTITUDE-4 proporciona pruebas sólidas de que estos pacientes se benefician en gran medida de cilta-cel y ayudará a los profesionales sanitarios a comprender mejor el potencial de este tratamiento».

La proporción de pacientes con acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento (AAST) de grado 3 o superior fue comparable entre los pacientes que recibieron cilta-cel frente a los tratamientos estándar como tratamiento de segunda línea (96 por ciento, 96 por ciento) y aquellos con una LOT previa y mieloma múltiple FHR (100 por ciento, 97 por ciento), respectivamente.1 En total, fallecieron 11 pacientes del subgrupo de cilta-cel con una LOT previa y 11 pacientes del subgrupo de tratamientos estándar con una LOT previa.1 De los pacientes con mieloma múltiple FHR, murieron siete pacientes del brazo cilta-cel y nueve que recibieron tratamientos estándar.1 De las siete muertes en pacientes con una LOT previa y mieloma múltiple FHR, dos no recibieron cilta-cel como tratamiento del estudio y tres recibieron cilta-cel como tratamiento posterior.1

«Muchos pacientes con mieloma múltiple FHR del análisis de subgrupos CARTITUDE-4 experimentaron respuestas profundas y duraderas tras la infusión única de cilta-cel, lo que respalda aún más el potencial para tratar a una población de pacientes más amplia», afirma el Dr. Jordan Schecter, vicepresidente y responsable del área de enfermedades de mieloma múltiple de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «En Johnson & Johnson ambicionamos eliminar el cáncer y seguimos firmes en nuestro compromiso de aprovechar todo el potencial de cilta-cel para mejorar los resultados de los pacientes».

CARTITUDE-2: Resultados de cilta-cel en pacientes con respuesta subóptima al trasplante autólogo de células madre de primera línea ± mantenimiento con lenalidomida (Sinopsis n.º 7505)

Los resultados de la cohorte D del estudio CARTITUDE-2 demostraron respuestas profundas y duraderas tras una única infusión de cilta-cel con o sin mantenimiento con lenalidomida.4 Esta cohorte evaluó a pacientes que tuvieron una respuesta subóptima tras la terapia de primera línea con TACM.4 Estos datos se presentaron como ponencia oral en la Reunión Anual de la ASCO de 2024 (Sinopsis n.º 7505).4

En una mediana de seguimiento de 22 meses, los pacientes tratados con cilta-cel (n=17) demostraron una tasa de respuesta global del 94 por ciento con un 94 por ciento que también logró una RC o mejor.4 De los 15 pacientes con ERM evaluable, el 80 por ciento logró una negatividad de la ERM a los 10-5.4 El mDOR no se alcanzó.4 Las tasas de SLP y SG a los 18 meses fueron del 94 por ciento cada una.4 Los pacientes de la cohorte D tuvieron una expansión robusta de CAR-T, pero una persistencia numéricamente más corta en comparación con los pacientes con mieloma múltiple refractario a la lenalidomida y de una a tres LOT previas (CARTITUDE-4) y los pacientes muy pretratados (CARTITUDE-1).4

Todos los pacientes presentaron AAST de grado 3 o 4, incluida neutropenia de cualquier grado (94 por ciento), linfopenia (65 por ciento), trombocitopenia (47 por ciento), leucopenia (41 por ciento), infecciones (71 por ciento) o síndrome de liberación de citocinas (SLC) (82 por ciento; mediana de aparición de ocho días).4 Un paciente presentó una neoplasia secundaria de grado 3 de síndromes mielodisplásicos (SMD).4 No se observaron casos de AA del movimiento y neurocognitivos emergentes del tratamiento (MNT)/parkinsonismo.4

«Los pacientes diagnosticados de mieloma múltiple refractario a la lenalidomida suelen experimentar recaídas más frecuentes y agresivas, y además disponen de menos opciones de tratamiento. La enfermedad se vuelve más difícil de tratar a medida que avanza, lo que pone de relieve la necesidad de tratamientos más eficaces con dianas únicas, que ayuden a mejorar el pronóstico de este grupo de pacientes», comenta el Dr. Edmond Chan, especialista en cirugía para Europa, Oriente Medio y África del área terapéutica de Hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Nuestro objetivo es transformar los resultados de los pacientes con mieloma múltiple y marcar el rumbo de la medicina».

Acerca de CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ) es el primer estudio internacional de fase 3, aleatorizado y abierto, que evalúa la eficacia y seguridad de cilta-cel frente a pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd); o daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd), en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que recibieron de una a tres líneas de tratamiento previas, incluidos un IP y un IMiD.5 Los pacientes fueron aleatorizados para recibir una secuencia de aféresis, terapia puente, linfodepleción y cilta-cel (n=208) o el tratamiento estándar (SOC), que incluía PVd o DPd (n=211).1,5 La principal variable evaluada del estudio es la supervivencia libre de progresión (SLP), definida como el tiempo transcurrido desde la fecha de aleatorización hasta la fecha de la primera progresión documentada de la enfermedad, según los criterios del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Mieloma (IMWG), o la muerte por cualquier causa.5

Acerca de CARTITUDE-2

CARTITUDE-2 ( NCT04133636 ) es un estudio de fase 2 multicohorte en curso que evalúa la seguridad y eficacia de cilta-cel en pacientes con mieloma múltiple. La cohorte D evalúa el cilta-cel con lenalidomida de mantenimiento en pacientes que alcanzaron menos de la RC tras la terapia de primera línea con TACM.6

Acerca de Cilta-cel

En abril de 2024, la CE aprobó una variante de tipo II del cilta-cel para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que hayan recibido al menos una terapia previa, incluidos un iMID y un IP, hayan demostrado una progresión de la enfermedad con la última terapia y sean refractarios a la lenalidomida. En abril de 2024, cilta-cel fue aprobado en EE. UU. para el tratamiento de segunda línea de pacientes adultos con mieloma en recaída o refractario que hayan recibido al menos una línea de terapia previa que incluya un IP y un iMID, y que sean refractarios a la lenalidomida.

Si desea una lista completa de los acontecimientos adversos, así como información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar cilta-cel, consulte el Resumen de las características del producto donde encontrará más información.3 De conformidad con la normativa de la EMA relativa a los nuevos medicamentos y a aquellos que han recibido una aprobación condicional, cilta-cel está sujeto a seguimiento adicional.3

Cilta-cel es una inmunoterapia de linfocitos T autólogos genéticamente modificados, dirigida contra el antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA), que implica reprogramar los propios linfocitos T del paciente con un transgén que codifica un receptor quimérico de antígenos (CAR) que se une a las células que expresan BCMA y promueve su eliminación. El BCMA se expresa principalmente en la superficie de las células malignas del mieloma múltiple, así como en las células B en estadios avanzados y en las células plasmáticas.7,8 La proteína CAR de cilta-cel presenta dos anticuerpos de dominio único dirigidos a BCMA diseñados para conferir una alta avidez por el antígeno BCMA humano. Al unirse a células que expresan BCMA, el CAR promueve la activación de los linfocitos T, la expansión y la eliminación de las células diana.9

En diciembre de 2017, Janssen Biotech, Inc., una empresa de Johnson & Johnson, celebró un acuerdo de colaboración y licencia global con Legend Biotech USA, Inc. para desarrollar y comercializar cilta-cel.10

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.11,12 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas siguen proliferando, acumulándose en el organismo y desplazando a las células sanguíneas normales, provocando a menudo la degradación de los huesos y otras complicaciones graves.12 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35.000 personas y fallecieron más de 22.700 pacientes.13 Si bien algunas personas diagnosticadas de mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, anemia, cansancio, hipercalcemia, infecciones o problemas renales.14

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos, y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene «proyecciones futuras» como se definen en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernientes al desarrollo del producto y los beneficios potenciales y al impacto del tratamiento con cilta-cel. Se advierte al lector que no debe basarse en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades y retrasos en la fabricación; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o las pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, como reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día domingo, 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ or on request from Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

‡ El Dr. Luciano J Costa, Universidad de Alabama en Birmingham, ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencia a Johnson & Johnson, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

Junio de 2024.

