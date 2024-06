Dr. María José Torres, Leiterin der Abteilung für Allergologie an der HRU von Málaga, ist neue Präsidentin der EAACI

VALENCIA, Spanien, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Abschlusszeremonie des EAACI-Kongresses 2024, einem Forum für Allergie- und Immunologieexperten aus der ganzen Welt, hat stattgefunden. Zum Abschluss des Kongresses übernimmt Dr. María José Torres, Professorin für Medizin und Leiterin des Allergologischen Dienstes des Regionalen Universitätskrankenhauses von Málaga, die Leitung als neue Präsidentin der EAACI; sie ist die erste spanische Expertin in dieser Position.



In ihrer Rede auf der heutigen Plenarsitzung mit dem Titel „Drug allergy: today and tomorrow“ (Arzneimittelallergie: heute und morgen) betonte Dr. Torres, dass „Arzneimittelallergien eine enorme Belastung für die Gesundheitssysteme darstellen und in einigen Fällen das Leben der Patienten bedrohen“.

In den letzten Jahren hat das Interesse an der Entwicklung von Vorhersagemodellen zur Stratifizierung des Allergierisikos von Patienten stark zugenommen. „Es ist wichtig, weiter zu forschen und auf das Ziel einer effizienten Präzisionsmedizin hinzuarbeiten,“ so Dr. Torres.

Dr. Ioana Agache, Vorsitzende des EAACI-Ausschusses für Forschung und Öffentlichkeitsarbeit (ROC), führt aus, dass „mit allergischen Erkrankungen und Asthma als prototypischen umweltbedingten Krankheiten, die planetare Gesundheit ein weiterer wichtiger Bestandteil der EAACI-Forschungsagenda ist“.

Zu den Hauptzielen des ROC gehört es, „die Austauschplattform für Wissenschaftler im gesamten EAACI-Forschungsnetzwerk zu sein, ein Raum, in dem Empfehlungen und Qualitätskriterien formuliert werden, vielfältige Bildungsprogramme geschmiedet werden und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit mit EAACI-Juniormitgliedern und allen anderen Interessengruppen gewährleistet werden“, stellt sie fest.

Das ERN (EAACI Research Network) versucht, die Allergie- und Asthmaforschung in Europa zu identifizieren und zu koordinieren. „Es umfasst derzeit fast 100 Institutionen aus Europa und der ganzen Welt. Es sollte die Zukunft der Allergie- und Asthmaforschung in Europa leiten und Synergien und Kooperationen fördern, Doppelarbeit reduzieren und Lücken und Prioritäten identifizieren, die die Aufmerksamkeit der Finanzierungsorganisationen benötigen,“ schließt Ioana Agache.

