マラガ大学医学部アレルギー科長のマリア・ホセ・トーレス博士 (Dr. María José Torres) が欧州アレルギー臨床免疫学会議 (EAACI) の新会長に就任

EAACIは、研究アジェンダの主要項目として地球の健康に焦点を当てている