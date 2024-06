French German Portuguese Thai Japanese Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Malay Indonesian

Malaga 의대 알레르기학과장인 María José Torres, EAACI의 신임 회장으로 취임

EAACI, 연구 의제의 핵심 과제로 인류의 건강과 지구 생태계 건강 사이의 상호연결관계에 주목하는 지구적 차원의 건강 (planetary health)에 주목