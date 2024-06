French German Portuguese Thai Japanese Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Malay Indonesian

ดร. María José Torres หัวหน้าแผนกภูมิแพ้ของ HRU ในมาลากา ประธานคนใหม่ของ EAACI

EAACI ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพิภพโลก ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญของวาระการวิจัย