EAACI(歐洲過敏及臨床免疫學會)新任主席、來自馬拉加 HRU(地區大學醫院)過敏病症科的主管 María José Torres 醫生

EAACI 將全球健康列為研究議程的關鍵重點