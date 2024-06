AdUX - AG 26 06 2024 - Mise à disposition des documents

Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2024



MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS

PRÉPARATOIRES

Paris, le 5 juin 2024, 20h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX).

L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le mercredi 26 juin 2024 à 13 heures au siège social de la société.



L’avis préalable de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de

résolutions, a été publié au BALO du 22 mai 2024, Bulletin n°62 et l’avis de convocation sera publié dans les Affiches Parisiennes du 7 juin 2024.



Ces avis et l’ensemble des documents et informations prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : https://www.adux.com/ (rubrique Investisseur/Documentation/Assemblée Générale).



Par ailleurs, conformément aux dispositions réglementaires applicables, à compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant cette assemblée, tout actionnaire nominatif pourra demander par courrier adressé à AdUX ou à Uptevia – Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex que les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce lui soient envoyés à l’adresse postale indiquée par ses soins. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la Société pour être informés

des dernières communications.

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 millions d’euros en 2023.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

