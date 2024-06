Quantexa, société primée en intelligence décisionnelle accélère sa dynamique mondiale et annonce de solides résultats financiers pour l'exercice fiscal 2024

Quantexa devrait atteindre 100 millions de dollars de revenu annuel récurrent (ARR) d'ici à la fin de 2024, grâce à la croissance du marché de l'intelligence décisionnelle, évalué à *500 milliards de dollars

Les nouvelles entreprises clientes ont contribué à hauteur de 20 % (+) de l'ARR de l'exercice fiscal

Les stratégies de données et d'IA étroitement liées des entreprises ont permis à Quantexa d'augmenter de 15 % sa valeur contractuelle moyenne (ACV) combinée sur l'exercice fiscal 2024



LONDRES et NEW YORK, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Quantexa , leader mondial des solutions d'intelligence décisionnelle (ID) pour les secteurs privé et public, a annoncé la poursuite de sa dynamique commerciale mondiale ainsi que les faits marquants de sa croissance pour l'exercice fiscal 2024, sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. En mettant l'accent sur l'aide qu'elle apporte aux clients pour qu'ils concrétisent les avantages des applications pratiques de données fiables et de l'IA, l'entreprise a atteint ses objectifs de croissance durable grâce à une adoption accrue de sa plateforme et de ses solutions, ainsi qu'à une expansion géographique et sectorielle.

Fondée à Londres en 2016, Quantexa emploie désormais plus de 700 collaborateurs répartis sur 15 sites à travers le monde. L'entreprise a clôturé l'exercice fiscal 2024 avec une augmentation de 40 % de son ARR pour son activité en intelligence décisionnelle à l'échelle mondiale et un taux de rétention net de de 120 % (+).

Faits marquants financiers de l'exercice fiscal 2024 :

Acquisition de nouveaux clients de niveau 1 dans les secteurs de la banque, de l'assurance, des télécommunications, des médias, de la technologie et du secteur public, contribuant à accélérer la stratégie d'expansion de marché de Quantexa et apportant une contribution de de 20 % (+) à l'ARR de l'exercice fiscal.

à l'ARR de l'exercice fiscal. Plus de 25 % des 50 plus grandes banques mondiales ont déployé la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa pour construire une base de données fiable et réaliser les avantages de l'opérationnalisation de l'IA.

des 50 plus grandes banques mondiales ont déployé la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa pour construire une base de données fiable et réaliser les avantages de l'opérationnalisation de l'IA. L'ARR de l'activité en intelligence décisionnelle a augmenté de plus de 30 % dans la zone Amérique et est >50 % en Europe et au Moyen-Orient.

dans la zone Amérique et est en Europe et au Moyen-Orient. Portée par une augmentation de 30 % de l'ARR à travers ses suites de solutions de gestion des données et de lutte contre la criminalité financière FinCrime, l'entreprise a poursuivi sa croissance significative du chiffre d'affaires en glissement annuel en stimulant l'adoption de ses suites de solutions, aidant ainsi les leaders du secteur à résoudre des problèmes spécifiques et à tirer parti de nouvelles opportunités de revenus.

de l'ARR à travers ses suites de solutions de gestion des données et de lutte contre la criminalité financière FinCrime, l'entreprise a poursuivi sa croissance significative du chiffre d'affaires en glissement annuel en stimulant l'adoption de ses suites de solutions, aidant ainsi les leaders du secteur à résoudre des problèmes spécifiques et à tirer parti de nouvelles opportunités de revenus. L'acquisition réussie d'Aylien et l'intégration ultérieure dans le portefeuille technologique de Quantexa ont contribué à la croissance de 16 % du chiffre d'affaires annuel de l'offre News Intelligence de Quantexa.



Principales étapes de l'exercice fiscal 2024 :

En avril 2023, Quantexa a annoncé avoir achevé une levée de fonds en série E de 129 millions de dollars. La dernière levée de fonds a permis à la société technologique britannique d'atteindre le statut de licorne avec une valorisation de 1,8 milliard de dollars et d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance dans la catégorie Intelligence Décisionnelle évaluée à 500 milliards** de dollars.

de 129 millions de dollars. La dernière levée de fonds a permis à la société technologique britannique d'atteindre le statut de licorne avec une valorisation de 1,8 milliard de dollars et d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance dans la catégorie Intelligence Décisionnelle évaluée à 500 milliards** de dollars. En juillet 2023, Quantexa a annoncé qu'elle investirait massivement dans le secteur mondial de l'IA au cours des trois prochaines années afin d'aider les clients à promouvoir l'utilisation de l'IA pour protéger, optimiser et développer leurs organisations.

En novembre 2023, afin de rester proche de sa base de clients, Quantexa a annoncé l'ouverture de son nouveau siège social Asie Pacifique à Singapour. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre d'un plan d'expansion régionale plus large et fait suite au lancement des opérations de Quantexa au Japon à Tokyo en juillet 2023, ainsi qu'à sa présence de longue date à Melbourne, Sydney et en Malaisie.

à Singapour. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre d'un plan d'expansion régionale plus large et fait suite au lancement des opérations de Quantexa au Japon à Tokyo en juillet 2023, ainsi qu'à sa présence de longue date à Melbourne, Sydney et en Malaisie. En janvier 2024, l'entreprise a détaillé le ROI obtenu par les clients après le déploiement de sa technologie dans les entreprises et agences du secteur public, lors de la publication de l'étude The Total Economic Impact™ de la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa en collaboration avec Forrester Consulting.

de la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa en collaboration avec Forrester Consulting. Quantexa a détaillé sa feuille de route pour soutenir son projet ambitieux de devenir le leader de la catégorie émergente de l’intelligence décisionnelle, ancré dans l’aide apportée aux entreprises et aux agences gouvernementales pour utiliser l’analyse contextuelle et l’IA afin d’améliorer la prise de décision à l’échelle de l’organisation.

pour soutenir son projet ambitieux de devenir le leader de la catégorie émergente de l’intelligence décisionnelle, ancré dans l’aide apportée aux entreprises et aux agences gouvernementales pour utiliser l’analyse contextuelle et l’IA afin d’améliorer la prise de décision à l’échelle de l’organisation. En mars 2024, il a été annoncé que la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa sera adoptée par le Civic Health Innovation Labs (CHIL) de l'Université de Liverpool et le Mersey Care NHS Foundation Trust, l'un des plus grands organismes fournissant des services de santé physique et mentale dans le nord-ouest de l'Angleterre, soit une présence au service de plus de 1,4 million de personnes.

et le Mersey Care NHS Foundation Trust, l'un des plus grands organismes fournissant des services de santé physique et mentale dans le nord-ouest de l'Angleterre, soit une présence au service de plus de 1,4 million de personnes. Un partenariat stratégique avec Microsoft a rendu la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa immédiatement disponible sur Microsoft Azure Marketplace pour les organisations de services financiers et les agences gouvernementales. Les entreprises ont également annoncé des plans exclusifs pour proposer la plateforme aux banques de taille moyenne aux États-Unis. Quantexa travaille également à l'élaboration d'une expérience de charge de travail sur la plateforme Microsoft Fabric.

a rendu la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa immédiatement disponible sur Microsoft Azure Marketplace pour les organisations de services financiers et les agences gouvernementales. Les entreprises ont également annoncé des plans exclusifs pour proposer la plateforme aux banques de taille moyenne aux États-Unis. Quantexa travaille également à l'élaboration d'une expérience de charge de travail sur la plateforme Microsoft Fabric. Quantexa a clôturé l'exercice fiscal en dépassant les 750 employés à l'échelle mondiale, avec 16 000 utilisateurs actifs de sa plateforme d'intelligence décisionnelle et un taux de rétention net (NRR) de 120 % (+).

Vishal Marria, Fondateur et PDG de Quantexa, a déclaré : « L'accélération de nos efforts pour devenir le principal fournisseur mondial de technologie d'intelligence décisionnelle, et réaliser une croissance mondiale forte et durable peuvent être attribuées à deux facteurs. Notre capacité à aider les clients à préparer leurs données pour l'IA, ainsi que la réalisation d'une série d'investissements et de partenariats stratégiques. Cette réussite souligne l'engagement indéfectible de Quantexa pour permettre à ses clients de résoudre certains de leurs défis les plus difficiles dans de multiples secteurs d'activité et ce aux quatre coins du monde. »

Pour en savoir plus sur la manière dont les leaders du secteur obtiennent un retour sur investissement de 228 % sur 3 ans grâce à la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa, téléchargez l'étude Total Economic Impact (TEI) de Forrester .

*Données de marché exclusives obtenues par Quantexa à partir d'une étude commandée par Gartner.

**Inclut la croissance de la suite de solutions AML, Fraud, et KYC.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels, d'IA et de données et d'analyse pionnière en matière d'intelligence décisionnelle contextuelle, qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en rendant les données significatives. En utilisant les dernières avancées en matière d'IA, la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients ont enregistré un ROI de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 700 collaborateurs et des milliers d'utilisateurs de la plateforme travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

Contacts médias

C : Stephanie Crisp, Fight or Flight

E : Quantexa@fightorflight

OU