屢獲殊榮的決策智能公司 Quantexa 加速全球發展勢頭，公佈強勁的 2024 財年業績

不斷增長的決策智能市場市值高達 *5,000 億美元，在此形勢推動下，Quantexa 預計到 2024 年底實現 1 億美元年度經常性收入（ARR）

新創企業客戶對本財年年度經常性收入的貢獻達到 20% (+)

憑著緊密結合企業數據和人工智能的策略，Quantexa 的 2024 財年平均合約價值（混合 ACV）增長 15%



倫敦和紐約, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日， Quantexa 公佈了 2024 財年（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的耀眼業績，展示了全球業務持續發展的勢頭和增長亮點。此公司是為私營企業和公共部門提供決策智能（DI）解決方案的全球頂尖企業 ， 注重幫助客戶從可靠數據和人工智能的實際應用中獲益，並透過增加平台和解決方案的普及、跨地區和行業擴展，實現了推動可持續發展的目標。

Quantexa 於 2016 年在倫敦成立，目前在全球 15 個地區擁有 700 多名團隊成員， 在 2024 財年的全球決策智能年度經常性收入增長 40%，淨留存率達到 120% (+)。

2024 財年財務摘要：

在銀行、保險、電訊、傳媒、科技和公共部門獲得新的 1 級客戶，有助 Quantexa 加快市場擴展策略，而且對本財年年度經常性收入的貢獻達到 20% (+) 。

。 在全球排名前 50 的銀行中，超過 25% 運用了 Quantexa 的決策智能平台，以建立可靠的數據基礎及發揮人工智能營運的優勢。

運用了 Quantexa 的決策智能平台，以建立可靠的數據基礎及發揮人工智能營運的優勢。 決策智能年度經常性收入在美洲增長超過 30% ，在歐洲和中東則增長 >50% 。

，在歐洲和中東則增長 。 數據管理和金融犯罪解決方案套件的年度經常性收入增長 30% ，受此帶動，該公司的收入按年持續實現顯著增長，其解決方案套件的採用率有所上升，有助行業領導者解決特定困難及把握良機增加收益。

，受此帶動，該公司的收入按年持續實現顯著增長，其解決方案套件的採用率有所上升，有助行業領導者解決特定困難及把握良機增加收益。 成功完成對 Aylien 的收購以及隨後整合到 Quantexa 的技術組合中，令 Quantexa 新聞情報產品的年收入增長 16%。



2024 財年值得注意的里程碑：

2023 年 4 月，Quantexa 宣佈已完成 1.29 億美元的 E 輪融資 。 最新一輪投資估值高達 18 億美元，確保了這間英國科技公司的獨角獸地位，並促使其加速執行在 **5,000 億美元決策智能類別中的發展策略。

。 最新一輪投資估值高達 18 億美元，確保了這間英國科技公司的獨角獸地位，並促使其加速執行在 **5,000 億美元決策智能類別中的發展策略。 2023 年 7 月，Quantexa 宣佈將在未來三年內大力投資全球人工智能（AI）產業，協助客戶加強使用人工智能以保護、優化及發展其組織。

2023 年 11 月，Quantexa 為了保持與客戶群的緊密聯繫，宣佈在新加坡開設新的 亞太區總部 ， 這是公司更廣泛的區域擴展計劃之一：此前，Quantexa 已於 2023 年 7 月在東京啟動日本的營運工作，並在墨爾本、悉尼和馬來西亞長期開展業務。

， 這是公司更廣泛的區域擴展計劃之一：此前，Quantexa 已於 2023 年 7 月在東京啟動日本的營運工作，並在墨爾本、悉尼和馬來西亞長期開展業務。 2024 年1 月，該公司公佈與 Forrester Consulting 共同展開的 Quantexa 決策智能平台研究成果 The Total Economic Impact™ ，詳細介紹了私營企業和公共部門機構客戶透過運用其技術而獲得的投資回報率（ROI）。

，詳細介紹了私營企業和公共部門機構客戶透過運用其技術而獲得的投資回報率（ROI）。 Quantexa 詳細介紹了其創新的 平台路線圖 ，以支援引領新興決策智能類別的進取計劃，旨在幫助企業和政府機構採用情境分析和人工智能來改善整個機構的決策。

，以支援引領新興決策智能類別的進取計劃，旨在幫助企業和政府機構採用情境分析和人工智能來改善整個機構的決策。 2024 年 3 月，公司宣佈：Quantexa 的決策智能平台將獲 利物浦大學公民健康創新實驗室 （University of Liverpool’s Civic Health Innovation Labs，CHIL）和 Mersey Care NHS Foundation Trust 採用，後者是在英格蘭西北部提供身心健康服務的最大信託機構之一，服務超過 140 萬人。

（University of Liverpool’s Civic Health Innovation Labs，CHIL）和 Mersey Care NHS Foundation Trust 採用，後者是在英格蘭西北部提供身心健康服務的最大信託機構之一，服務超過 140 萬人。 通過與 Microsoft 建立策略性合作關係，Quantexa 的決策智能平台可立即在 Microsoft Azure Marketplace 上架，供金融服務組織和政府機構使用，兩家公司亦宣佈了將該平台引入美國中型銀行的獨家計劃。 Quantexa 亦正在打造 Microsoft Fabric Workload 體驗。

建立策略性合作關係，Quantexa 的決策智能平台可立即在 Microsoft Azure Marketplace 上架，供金融服務組織和政府機構使用，兩家公司亦宣佈了將該平台引入美國中型銀行的獨家計劃。 Quantexa 亦正在打造 Microsoft Fabric Workload 體驗。 Quantexa 在本財年的全球員工數量超過 750 名，決策智能平台的活躍用戶超過 16,000 名，淨留存率（NRR）達到 120% (+)。

Quantexa 創辦人兼行政總裁 Vishal Marria 表示：「我們加快速度，努力成為世界領先的決策智能科技供應商，在全球發展強勁且實現可持續目標，有賴於兩個方面。 我們有能力幫助客戶針對人工智能在數據方面作好準備，以及進行一系列策略性投資和合作關係。 這項成就彰顯 Quantexa 堅定不移的承諾：在全球各地多個行業，幫助客戶應對最棘手的挑戰。」

如需詳細了解行業領導者如何利用 Quantexa 的決策智能平台在 3 年內獲得 228% 的投資回報率，請下載 由 Forrester 完成的 Total Economic Impact（TEI）研究成果 。

* 由 Quantexa 從委託 Gartner 進行的研究中獲得的專有市場數據。

**包括反洗黑錢（AML）、欺詐和 KYC（認識你的客戶）解決方案套件增長。

關於 Quantexa

Quantexa 是一間全球人工智能、數據和分析軟件公司，開創了決策智能，令組織能夠結合情境利用數據，從而作出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台利用人工智能的最新成果，透過整合分離的數據，並將其轉變為最可靠、可重複使用的資源，幫助組織發現隱藏風險和全新機會。 這種方式解決了數據管理、客戶情報、KYC（認識你的客戶）、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰，貫穿整個客戶業務週期。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提升營運績效，準確度提高 90% 以上，分析模型解析速度更提高了 60 倍。 Forrester TEI 受到委託而獨立對 Quantexa 決策智能平台進行的一項研究顯示，客戶的三年投資回報率為 228%。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有 700 多名員工和成千上萬名平台用戶，處理全球數十億筆交易和數據點。

傳媒查詢

聯絡人：Stephanie Crisp，Fight or Flight

電郵： Quantexa@fightorflight

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