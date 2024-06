eXp Realty verbessert internationale Verbindungen mit globaler Vermittlungsplattform für Makler

BELLINGHAM, Washington, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, das größte Immobilienmaklerunternehmen der Welt und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), ist stolz darauf, die Einführung seiner globalen Vermittlungsplattform für Makler bekanntzugeben, die den Vermittlungsprozess für Immobilien vereinfachen und beschleunigen wird. Dieses innovative Tool erleichtert seinen Maklern auf der ganzen Welt die Verbindung und Zusammenarbeit und trägt so zu einem robusten und vernetzten globalen Markt bei.



Mit einer benutzerfreundlichen Plattform und nahtlosen Suchfunktion vereinfacht die globale Vermittlungsplattform für Makler von eXp den gesamten Prozess und verkürzt die Vermittlungszeiten auf Sekunden. Makler von eXp Realty brauchen nur ein einfaches Formular auszufüllen, einen bevorzugten Vermittlungspartner von überall auf der Welt auszuwählen und die Vereinbarung elektronisch zu unterzeichnen – und das alles an einem zentralen Ort.

„eXp ist sich bewusst, dass potenzielle Käufer genauso leicht in der Heimatstadt des Verkäufers zu finden sind wie in einem anderen Land“, so Leo Pareja, CEO von eXp Realty. „Mit der Einführung unseres globalen Vermittlungsnetzwerks für Makler nutzen wir die Tiefe und Stärke unseres weltweiten Netzwerks von mehr als 85.000 Maklern in 24 Ländern und revolutionieren die Art und Weise, wie Makler miteinander in Kontakt treten und zusammenarbeiten. Auf diese Weise ebnen wir den Weg für reibungslosere Transaktionen und verbesserte Kundenerfahrungen. Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf den Aufbau branchenführender Ressourcen, indem wir Maklern einen beispiellosen Zugang zu fortschrittlichen Tools für die globale Expansion ihrer Geschäfte bieten.“

Die Einführung der globalen Vermittlungsplattform für Makler unterstreicht das Engagement von eXp Realty für die Förderung von globaler Innovation und Wachstum. Dieses hochmoderne Tool steigert nicht nur die Effizienz der Vermittlungsprozesse, sondern eröffnet den Maklern auch neue Möglichkeiten, ihre Reichweite zu vergrößern und internationale Märkte zu erschließen. Durch die Förderung eines stärker verknüpften globalen Netzwerks setzt eXp Realty einen neuen Standard in der Immobilienbranche und stellt sicher, dass seine Makler gut gerüstet sind, um die vielfältigen Bedürfnisse von Kunden in aller Welt zu erfüllen.

Neben den technologischen Fortschritten legt eXp Realty auch weiterhin großen Wert auf die Ausbildung und Unterstützung der Makler. Das Unternehmen bietet regelmäßig Schulungen und Ressourcen an, um Agenten zu helfen, das Potenzial der globalen Vermittlungsplattform für Makler zu maximieren. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass die eXp-Makler nicht nur gut vernetzt sind, sondern auch die neuesten Tools beherrschen, um ihren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty®, FrameVR.io und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 85.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp World Holdings und seine Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilien-Technologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von FrameVR.io unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet ist und es den Maklern ermöglicht, besser vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, mit der Zeitschrift SUCCESS® und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

