eXp Realty 推出 Global Agent Referral Platform 以加强国际互联

华盛顿州贝灵厄姆, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的房产代理公司及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下核心子公司 eXp Realty ® 隆重宣布，为简化并加快房产转介流程，推出其 Global Agent Referral Platform。此创新工具可赋能其世界各地的代理商轻松进行联络与协作，为强劲互联的全球市场做出贡献。



eXp 的 Global Agent Referral Platform 对用户友好，配备无缝搜索功能，能精简全套流程，进而将转介耗时缩短到数秒。eXp Realty 旗下代理商只需填写一份简单的表格便可在世界各地的转介代理商中选择其青睐的合作伙伴，通过电子设备签署协议，所有操作均在一个统一的平台上完成。

eXp Realty 首席执行官 Leo Pareja 表示：“我们相信，通过 eXp，不同国家的买卖双方能像同乡友邻一样轻松联络对方。”“随着 Global Agent Referral Network 的问世，我司旗下由遍布 24 国家的 85,000 名代理商组成的全球网络正兑现潜力、发挥强大功能，我们由此来重塑代理商间的连接与协作方式，为更加平稳的交易过程和更好的客户体验铺平道路。我们为代理商提供独一无二的渠道，让他们能够更轻松地获取拓展全球业务所需的先进工具，以此来体现我们对打造行业领先资源的专注努力。”

Global Agent Referral Platform 的面世凸显了 eXp Realty 对促进全球创新与增长的矢志追求。这款尖端工具不仅提高了转介流程的效率，而且为代理商拓展业务范围和开发国际市场开辟了新渠道。通过完善全球网络并提高其互联程度，eXp Realty 正设立房产业新标准，由此确保旗下代理商拥有满足全球客户多样需求所需的先进设备。

除了技术进步以外，eXp Realty 一如既往地将代理商教育和支持视作重中之重。该公司提供定期培训课程与资源，助力代理商发挥 Global Agent Referral Platform 的最大潜能。这一整体方法不仅实现了 eXp 旗下代理商之间的互联互通，而且助其精通先进工具的应用，从而为客户提供卓越服务。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、FrameVR.io 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的独立房产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 85,000 名代理商，且持续在国际上扩大规模。作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了获得股权奖励的难得机会，以鼓励其完成产出目标并对公司的整体增长做出贡献。eXp World Holdings 及其附属公司提供了全套经纪和房地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这间基于云端的经纪公司由 FrameVR.io 提供支援，FrameVR.io 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台，能够让代理商更紧密地联络，并提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，由 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产支持，是个人和专业发展的领先品牌和出版物。

更多信息请访问 https://expworldholdings.com 。

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