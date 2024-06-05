eXp Realty 推出 Global Agent Referral Platform 以加強國際連繫

華盛頓州，貝靈厄姆, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的房地產代理公司及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下核心附屬公司 eXp Realty ® 隆重宣布，為簡化並加快房地產轉介流程，現推出 Global Agent Referral Platform。此創新工具協助其世界各地的代理商輕鬆進行聯絡與協作，為完善互連的全球市場作出貢獻。



eXp 的Global Agent Referral Platform 方便用戶使用，提供無縫搜索功能，精簡全套流程，進而將轉介耗時縮短到數秒。eXp Realty 的代理商只需填寫一份簡單的表格，便可從世界各地選擇心儀的轉介合作夥伴，並透過電子方式簽署協議，所有操作均在統一平台上完成。

eXp Realty 行政總裁 Leo Pareja 表示：「我們相信，透過 eXp，賣方能夠像輕鬆地找到其他地區的潛在買家，與本地買家無異。隨著 Global Agent Referral Network 問世，我們由遍布 24 國家共 85,000 名代理商組成的全球網絡正兌現潛力、發揮強大功能，我此正重塑代理商之間連繫與協作的方式，為交易更加平穩地進行和改善客戶體驗作好準備。我們始終致力打造行業領先資源，為代理商提供獨一無二的渠道來取得先進工具，從而拓展全球業務。」

Global Agent Referral Platform 的面世凸顯了 eXp Realty 對促進全球創新與增長的矢志追求。這款尖端工具不僅提高了轉介流程的效率，而且為代理商拓展業務覆蓋和開發國際市場開闢了新渠道。透過推動互連程度更高的全球網絡，eXp Realty 為房地產行業訂立新標準，由此確保代理商能夠充分滿足全球客戶多樣需要。

除了技術發展以外，eXp Realty 一如既往將代理商教育和支援放在首位。該公司提供定期培訓課程與資源，幫助代理商發揮 Global Agent Referral Platform 的最大潛能。這一整體方法不僅實現了 eXp 不同代理商之間的連繫，而且令他們精通最新工具的應用，從而為客戶提供卓越服務。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、FrameVR.io 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立房地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 85,000 名代理商，且持續在國際上擴大規模。作為一間上市公司，eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套代理和房地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業代理模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲端的經紀公司由 FrameVR.io 提供支援，FrameVR.io 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理商更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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此新聞稿包含的陳述可能包括未來預期陳述和其他前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的觀點和假設，涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或事件與此類陳述所明示或暗示的存在重大差異。此等陳述包括但不限於轉介和激勵計劃相關的預期。此類前瞻性陳述僅截至本文發布之日有效，公司沒有義務對其進行修訂或更新。此類陳述並不能保證未來的業績。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的表述存在重大不利差異的重要因素包括：公司落實其戰略舉措的能力以及公司向證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險，包括但不限於最近提交之季度報告表 10-Q 和年度報告表 10-K。

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