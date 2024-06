Homes of Hope: O percurso da Deriv Paraguay para fortalecer comunidades desfavorecidas

AREGUA, Paraguay, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv é uma plataforma líder de negociação online, com um histórico de 25 anos de confiança, inovação e serviço. Este histórico reflete também o compromisso com a responsabilidade social, apoiando ativamente iniciativas focadas na conservação do meio ambiente e em iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida e as condições de comunidades carentes. Para assinalar o 25º aniversário da Deriv, a empresa planeia lançar uma série de iniciativas de RSE visando promover uma melhoria social significativa.



A Deriv estabeleceu uma parceria com a TECHO, uma organização de jovens no Paraguai, para fornecer soluções de habitação a comunidades carenciadas no Assentamento de São Francisco, nos arredores de Assunção.

Durante mais de seis meses, a Deriv dedicou os seus esforços à construção de 10 novas habitações para famílias em situação de extrema carência. A fase inicial de planeamento, agora concluída, testemunhou a liderança da Deriv na definição do cronograma para a construção das habitações, assim como na identificação das comunidades, famílias mais necessitadas e na alocação de recursos. O plano abrangente detalha a logística, incluindo a aquisição de materiais, transporte e implementação de protocolos de segurança rigorosos para garantir uma execução perfeita do projeto.

Além da construção de habitações, a Deriv está empenhada em melhorar a qualidade de vida geral da comunidade e a prosperidade futura. As iniciativas incluem fornecer acesso à tecnologia, como computadores portáteis, realizar fóruns comunitários e oferecer programas de orientação e formação.

Sebastian Perez, o responsável pelo escritório da Deriv Paraguay, partilhou detalhes sobre as fases iniciais do projeto: “Os colaboradores da Deriv foram colocados em pares com os colaboradores da TECHO para entrevistar as famílias; essa experiência impactou muitos deles, pois testemunharam de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias. Com este projeto, esperamos melhorar a qualidade de vida das comunidades desfavorecidas.”

Ian Insaurralde, porta-voz da TECHO, refletiu sobre a visão por trás da colaboração, afirmando: “O nosso principal objetivo é superar as dificuldades e trazer oportunidades para as famílias que vivem na pobreza na América Latina e nas Caraíbas. Ao trabalhar em conjunto com a Deriv, temos conseguido ajudar a avaliar as necessidades da comunidade, desenvolver um plano de ação e fornecer-lhes as ferramentas necessárias para melhorar a sua qualidade de vida e transformar as suas comunidades.”

A iniciativa começou oficialmente em abril, com a equipa da Deriv no Paraguai a trabalhar em conjunto com a TECHO para realizar avaliações detalhadas de aproximadamente 400 agregados familiares no bairro. Esta avaliação centrou-se nos antecedentes económicos, no tamanho das famílias e nas condições de habitação existentes, identificando aqueles que necessitam urgentemente de assistência e desenvolvendo uma estratégia de apoio direcionada.

Para mais informações sobre este projeto e outras iniciativas de responsabilidade social da empresa, visite a Deriv Life e o site da empresa.

Sobre a Deriv

Ao longo de 25 anos, a Deriv manteve um compromisso firme de tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla variedade de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares nas suas plataformas de negociação premiadas e intuitivas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, a Deriv tem cultivado um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos, o que é refletido na sua acreditação Platinum pela Investors in People.

CONTACTO DE IMPRENSA

pr@deriv.com

Foto deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d879ea3b-52d5-4dd5-a7ac-3f75f937b610/pt