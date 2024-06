L’ESN Les Filles et les Garçons de la Tech présente sa nouvelle offre globale

Les Filles et les Garçons de la Tech (FGTECH) accélère la transformation digitale de ses clients en leur proposant une offre globale intégrant un ensemble de prestations complémentaires sur différents sujets d’expertises. Ce faisant, FGTECH se donne pour ambition de renforcer son avantage concurrentiel et de proposer en proximité une offre unique pour concevoir, déployer et opérer rapidement des projets ambitieux et structurants.

La réunion des approches Build et Run

Reconnu depuis sa création il y a trois ans pour sa capacité à concevoir des projets digitaux complexes, FGTECH a récemment lancé une activité centre de services pour garantir le maintien en conditions opérationnelles des plateformes de ses clients avec un niveau de service attendu et des garanties associées. Forts de cette approche, les clients de l’ESN peuvent donc s’appuyer sur une équipe unique qui pourra les accompagner de bout en bout dans la conception et l’exploitation de leurs projets (Build et Run). Cela représente un sérieux élément différenciateur sur le marché.

Un positionnement d’expert sur des sujets spécifiques

Soucieux d’intervenir sur des sujets structurants et demandant un très grand niveau d’expertise, les Filles et les Garçons de la Tech bénéficie d’un savoir reconnu sur les projets liés au Cloud, à la sécurité ou encore à Kubernetes par exemple. Pour mener à bien leurs missions, les équipes s’appuient sur des méthodologies agiles et de dernière génération. Ces caractéristiques permettent de mener à bien des projets complexes dans des délais contenus.

Un accompagnement en proximité via un réseau d’agences régionales

Pour garantir un accompagnement de qualité, l’ESN a investi pour construire un maillage régional lui permettant d’être au plus près de ses clients. Dans ce contexte, FGTECH s’appuie sur quatre agences régionales sur Aix-en-Provence, Toulouse, Paris et Montpellier. Les clients peuvent ainsi travailler en proximité avec des experts qui peuvent mener à bien leurs projets.

Fabien AMICO, Co-fondateur des Filles et des Garçons de la Tech « Notre nouvelle offre est un réel différenciateur sur notre marché et s’inscrit dans le cadre de la mise en application de notre nouveau plan stratégique. En combinant les approches Buid et Run et en les appliquant à nos domaines d’expertises technologiques, nous garantissons un très haut niveau de service pour travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée. »