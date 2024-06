SDVerse mise sur Spryker pour assurer l’avenir des véhicules définis par logiciel

General Motors, Wipro et Magna se sont associés pour créer SDVerse, une plateforme de mise en relation inédite destinée aux vendeurs et aux acheteurs de logiciels automobiles

SDVerse s’engage à réduire les coûts, à accélérer et rendre plus transparents le développement et l’acquisition de logiciels pour les entreprises du secteur automobile

Grâce à la technologie modulaire de Spryker, SDVerse sera rapidement lancé sur le marché mondial mais conservera toute la souplesse nécessaire à son adaptation aux besoins futurs

BERLIN et NEW YORK, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la principale plateforme mondiale de commerce modulaire pour les cas d’utilisation sophistiqués autour du commerce B2B, des places de marché d’entreprise et du commerce IdO, et SDVerse, une place de marché qui change la donne et qui se concentre sur la commercialisation de logiciels automobiles, ont annoncé, ce jour, leur collaboration. SDVerse s’engage à réduire les coûts, à accélérer et rendre plus transparents le développement et l’acquisition de logiciels pour les entreprises du secteur automobile en mettant une place de marché à disposition de acheteurs et des vendeurs. En connectant les acteurs de l’écosystème automobile sur une seule plateforme, la place de marché permettra d’accélérer l’innovation et l’adoption des véhicules définis par logiciel.

Le marché des logiciels automobiles devrait doubler au cours de la prochaine décennie. Historiquement, l’industrie automobile reposait sur le matériel, ce qui signifie que le développement de nouvelles fonctionnalités pouvait prendre des années. Le passage d’une approche définie par le matériel à une approche définie par le logiciel offre une plus grande souplesse et une mise à disposition plus rapide de nouvelles fonctionnalités auprès des consommateurs. Pour relever ce défi, les leaders de l’industrie que sont General Motors, Wipro et Magna ont lancé SDVerse. Cette place de marché, la première du genre, est indépendante, axée sur l’industrie et agnostique. Elle est à la disposition des fabricants d’équipements d’origine (OEM), des fournisseurs, des startups et d’autres organisations qui proposent des logiciels, des outils et des services pertinents pour l’industrie automobile.

« Nous vivons actuellement une révolution nous orientant vers des véhicules définis par logiciel. Les voitures passent du statut de simple moyen de transport à celui de partenaires adaptables sur la route, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de technologie automobile », a déclaré Prashant Gulati, PDG de SDVerse. « Toutes les conversations que nous avons pu avoir avec les clients nous indiquent qu’ils sont confrontés à des difficultés vis-à-vis de cette transition en raison d’un manque de transparence dans l’écosystème des logiciels, ce qui ralentit l’émergence de progrès. En encourageant une plus grande collaboration entre les acheteurs et les vendeurs, nous pouvons surmonter ces lacunes et apporter des changements significatifs plus rapidement et à moindre coût pour les consommateurs. »

Pour les acheteurs, SDVerse offre la transparence nécessaire à l’amélioration des décisions d’achat ou de vente des entreprises automobiles. Il propose une plateforme où ils peuvent accéder à une large gamme de produits et de services logiciels, ce qui leur permet d’optimiser leurs ressources d’ingénierie internes et d’améliorer leur efficacité. Pour les vendeurs, c’est l’occasion de commercialiser et de positionner leurs offres directement auprès des clients qui les recherchent activement, ce qui se traduit par un potentiel d’augmentation des revenus et de la présence sur le marché.

« Dans un secteur aussi dynamique que celui des logiciels automobiles, le processus d’acquisition comporte de nombreux éléments de nature complexe », déclare Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « SDVerse devait être en mesure de composer et de s’adapter rapidement à l’évolution de la technologie des logiciels automobiles. Par définition, les véhicules définis par logiciel seront en constante évolution et la technologie utilisée pour faciliter l’échange de ces logiciels doit être tout aussi flexible afin d’être à l’épreuve du temps. »

SDVerse a choisi Spryker pour alimenter son marché mondial afin d’accélérer sa rentabilité et sa flexibilité à l’avenir. Grâce aux capacités de commerce modulaire de Spryker, SDVerse sera en mesure de se lancer rapidement sur le marché, en économisant du temps et des coûts de développement, et en se concentrant sur des fonctionnalités qui font toute la différence. En outre, la plateforme de composition d’applications de Spryker permet à SDVerse d’accéder à un écosystème d’applications externes. Celles-ci peuvent toutes être intégrées facilement, ce qui permet à SDVerse de tester rapidement la valeur des applications et des services, et de s’adapter à l’évolution des besoins de l’industrie et des clients.

« Avec ce projet, nous devions agir rapidement. Spryker offre un équilibre parfait entre les capacités prêtes à l’emploi et la modularité, ce qui nous permet d’être rapidement opérationnels tout en étant en mesure d’adapter la plateforme à nos besoins spécifiques », a déclaré Prashant Gulati, PDG de SDVerse. « L’équipe de Spryker comprend les défis des entreprises B2B et a développé une plateforme de commerce numérique facile à utiliser qui nous permet d’avoir un véritable impact sur l’industrie et de créer une forte valeur ajoutée pour nos clients ».

La date de mise en service commerciale de la place de marché logicielle SDVerse est prévue pour le troisième trimestre 2024. SDVerse et Spryker seront présents à AutoTech: Detroit, les 5 et 6 juin 2024.

À propos de SDVerse

SDVerse est une place de marché B2B destinée aux acheteurs et aux vendeurs de logiciels automobiles, développée en collaboration entre General Motors, Magna et Wipro. Il vise à révolutionner le processus de développement et d’acquisition de logiciels automobiles en fournissant une plateforme de mise en relation destinée aux acheteurs et aux vendeurs de logiciels automobiles. Il s’agit d’une place de marché indépendante, axée sur l’industrie et agnostique, accessible à tous les fabricants d’équipements d’origine (OEM), fournisseurs, startups et à toute autre entreprise proposant des offres de logiciels, des outils et des services pertinents. Pour en savoir plus, consultez le site sdverse.auto et suivez SDVerse sur LinkedIn .