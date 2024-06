QPR Software Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Von Schantz)

OPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.6.2024 klo 14.00









QPR Software Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

QPR Software Oyj on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Linda von Schantz

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: QPR Software Oyj

LEI: 7437003V4S76KM56UW70

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 65061/7/9

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-31

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008668

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 17213 Yksikköhinta: 0.581 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 17213 Keskihinta: 0.581 EUR

____________________________________________





Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi









