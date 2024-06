Nexans finalise l’expansion de son usine de câbles sous-marins en Norvège pour répondre à la demande mondiale

Nexans a officiellement inauguré la nouvelle section agrandie de son usine de câbles sous-marins haute tension à Halden, en Norvège, pour répondre à la demande croissante d'électrification et de transition énergétique à l'échelle mondiale.

L’investissement de Nexans a permis de créer plus de 100 emplois pour produire des câbles sous-marins 525 kV en courant continu et 420 kV en courant alternatif.

L'usine est équipée de la technologie de production de câbles la plus avancée à ce jour et dispose d'une deuxième tour d'extrusion qui permettra d'isoler quatre câbles simultanément en plus des deux lignes existantes. Il s’agit du plus haut bâtiment de Norvège et du premier gratte-ciel du pays.

L’usine de Halden célèbre également son 50e anniversaire, marquant une étape majeure dans les 109 ans d’histoire de Nexans en Norvège.

Halden, Norvège, 6 juin 2024 – Nexans, leader de la transition mondiale vers un avenir plus connecté et plus durable, a officiellement inauguré la nouvelle section agrandie de son usine de câbles sous-marins haute tension à Halden, en Norvège, pour répondre à la demande croissante d'électrification et de transition énergétique à l'échelle mondiale. Le projet d’expansion permettra d’accompagner des projets clés, notamment l’accord-cadre de Nexans avec TenneT signé l’année dernière.

Les travaux d’expansion de l'usine ont commencé en novembre 2021 et intègrent plusieurs technologies de production de câbles parmi les plus avancées qui permettront de produire des câbles sous-marins jusqu'à 525 kV en courant continu haute tension (CCHT) et 420 kV en courant alternatif haute tension (CAHT). L'extension de 34 000 mètres carrés a plus que doublé la capacité de l'usine pour les câbles extrudés CCHT. Elle dispose également d'une deuxième tour d'extrusion de 152,89 mètres de haut qui permettra à l'usine d'isoler quatre câbles simultanément en plus des deux lignes existantes et qui est considérée comme le plus haut bâtiment de Norvège et son premier gratte-ciel. La tour se concentrera sur la production de câbles CCHT pour les parcs éoliens offshore, mais pourra servir à la fois pour les applications CCHT et CAHT. 100 personnes supplémentaires ont été recrutées et formées pour soutenir l'augmentation de la production de l'usine et des emplois indirects locaux seront également créés pour soutenir la chaîne d'approvisionnement en Europe et dans le monde. Cela porte les effectifs totaux de l'usine à environ 1 000 collaborateurs sur place.

L'usine de Halden célèbre également son 50e anniversaire. Construite en 1974 pour accompagner les projets d'interconnexion de Skagerrak 1 et 2 en coopération avec Statnett, l'usine a participé à des projets dans le monde entier. La première tour d’extrusion a été construite en 1992 pour intégrer les premiers câbles isolés haute tension XLPE au portefeuille de Nexans. L’usine dispose également d’une installation de test ultra moderne pour les composants haute tension ainsi que de sa propre rampe pour charger les câbles directement sur les navires câbliers de Nexans tels que l’Aurora, le Skagerrak et l’Electra, plus récent navire de Nexans en cours de construction.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « Notre investissement à Halden augmente considérablement notre capacité de production et illustre l’engagement de Nexans en faveur du développement durable et de la transition énergétique mondiale. L’usine approvisionnera les marchés internationaux en câbles pour les principaux parcs éoliens offshore et en interconnexions pour acheminer une énergie renouvelable des zones de production élevée vers celles à forte demande. »

Pascal Radue, Vice-président exécutif Production & Transmission de Nexans, a déclaré : « On ne saurait trop insister sur l’importance de la nouvelle usine de Halden. Dans un monde qui s'électrifie rapidement, l'accroissement de la production de câbles répondra à un besoin critique en Europe et dans le monde. Nous nous réjouissons de travailler avec nos clients pour produire les câbles technologiquement les plus avancés qui achemineront l’énergie renouvelable vers la terre et l’électricité sur tous les continents. »

