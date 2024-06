Nexans finalise l’acquisition de La Triveneta Cavi et étend sa présence en Europe





_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans franchit une étape importante dans sa stratégie d’électrification en finalisant l’acquisition de l’iconique entreprise italienne La Triveneta Cavi, réputée en Europe pour son excellence sur les segments de marché des câbles moyenne et basse tension.

La Triveneta Cavi dispose d’un effectif de 700 employés qualifiés, répartis sur 4 sites de production, et affiche un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros.

Avec sa capacité démontrée d’intégration de nouvelles entités, Nexans est prête à accélérer le développement de La Triveneta Cavi dans des secteurs clés tels que les câbles destinés au bâtiment, les câbles à retardateur de flamme ou les solutions d’énergies renouvelables.





Paris, le 6 juin 2024 — Nexans, acteur majeur de la transition énergétique mondiale, annonce aujourd’hui avoir finalisé le rachat de La Triveneta Cavi, l’un des leaders européens dans le secteur des câbles moyenne et basse tension. Cette acquisition marque un jalon important dans la transformation stratégique de Nexans en pure player de l’électrification. La Triveneta Cavi est forte d’une longue tradition d’innovation, d’une base industrielle et logistique de pointe et d’une équipe de direction chevronnée ; autant d’atouts qui contribueront fortement à la création de valeur du Groupe dans le secteur de l’électrification.

Fondée en Italie en 1965, et présente aujourd’hui dans 30 pays, La Triveneta Cavi produit principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, des systèmes de câbles à retardateur de flamme et des applications pour les énergies renouvelables. L’entreprise exploite un parc industriel de premier ordre, verticalement intégré, composé notamment de trois sites de fabrication de câbles dotés de robustes capacités logistiques et d’une tréfilerie de cuivre interne, largement reconnue. Elle emploie près de 700 salariés hautement qualifiés, et affiche un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros sur les douze derniers mois.

La valeur d’entreprise établie à environ 520 millions d’euros équivaut à un multiple de valorisation de 5,6 x l’EBITDA 2023 avant synergies, et de 4,6 x après synergies pleines. Dès la première année, l’acquisition augmentera le résultat par action de Nexans dans une fourchette haute à un chiffre. Le financement de la transaction n’aura qu’un effet limité sur le ratio de levier du Groupe, qui restera inférieur ou égal à 1,0 x sur une base annualisée.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « L’acquisition de La Triveneta Cavi est parfaitement cohérente avec notre vision de Nexans comme un pure player de l’électrification d’envergure mondiale. Cette opération renforce significativement notre présence sur le marché de l’électrification, où nous avons déjà procédé à deux acquisitions au cours des deux dernières années ; elle permettra d’accélérer le déploiement de nouvelles offres durables dans des secteurs à forte demande. Surtout, je suis particulièrement heureux d’accueillir aujourd’hui les talentueux collaborateurs de La Triveneta Cavi au sein de la famille Nexans. »

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

maellys.leostic@nexans.com







Relations investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe