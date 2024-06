Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 3 juin 2024

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, 6 juin 2024

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES LE 3 JUIN 2024

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 15 décembre 2023.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transaction LEI Code ISIN Volume

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen d'acquisition

(en euros) Marché 03/06/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 14 800 86,6165 XPAR 03/06/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 9 200 86,6148 CEUX 03/06/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 489 86,6346 TQEX 03/06/2024 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 130 86,5692 AQEU Total 26 619 86,6149

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information)

