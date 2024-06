Nanterre, 6 juin 2024

VINCI acquiert une participation de 20 % dans la société concessionnaire de l’aéroport de Budapest et devient l’opérateur de la plateforme

VINCI Airports a signé un accord pour l’acquisition d’une participation de 20 % dans la société concessionnaire de l’aéroport de Budapest, et devient, par cette acquisition, l’opérateur de la plateforme.

Une concession d’une durée résiduelle de plus de 55 ans expirant en 2080.

Avec un trafic de 16 millions de passagers en 2019, l’aéroport de Budapest est l’un des principaux aéroports d’Europe centrale.

VINCI Airports, présent au Portugal, au Royaume-Uni, en France et en Serbie, consolide ainsi son statut d’opérateur aéroportuaire de premier plan en Europe avec un total de près de 154 millions de passagers gérés1.

VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, et Corvinus, fonds d’investissement détenu à 100 % par l’État hongrois, ont conclu conjointement l’acquisition de la société concessionnaire de l’aéroport international Liszt Ferenc de Budapest auprès d’un consortium composé d’AviAlliance, Malton et CDPQ.

Le montant de la transaction à 100 % s’élève à 3,1 milliards d'euros (valeur des fonds propres), auquel s’ajoute une dette nette de 1,2 milliard d’euros2. L’Ebitda 2023 s’est élevé à 211 millions d’euros. VINCI Airports et Corvinus ont acheté l’aéroport de Budapest au prorata et ont maintenu la dette existante de la société.

La durée résiduelle de la concession est supérieure à 55 ans (expiration en 2080).

À l’issue de la transaction, Corvinus détiendra 80 % de la société concessionnaire et VINCI Airports 20 %.

Capitale de la Hongrie, Budapest est le principal point d’entrée dans le pays par voie aérienne : son aéroport accueille en effet 96 % du trafic aérien national.

En 2023, le trafic a atteint 90 % de son niveau d'avant-crise sanitaire tandis que sur les quatre premiers mois de l’année 2024 il dépasse le trafic 2019 de plus de 8 % et le trafic de 2023 de 19 %. Par ailleurs, l’aéroport affiche des perspectives positives pour l’avenir, compte tenu notamment du développement du tourisme dans le pays.

En tant qu’opérateur de la plateforme, VINCI Airports assurera la direction de celle-ci et déploiera son modèle visant notamment à améliorer l’expérience client et à accompagner la croissance du trafic par des investissements adaptés.

Un plan d’action ambitieux sera, par ailleurs, engagé pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2030.

Par cette opération, VINCI Airports, présent au Portugal, au Royaume-Uni, en France et en Serbie, renforce son réseau en Europe, qui couvre désormais 26 plateformes ayant accueilli près de 154 millions de passagers en 20231.

1 Données 2023 appliquées au périmètre 2024 à 100 %.

2 À fin décembre 2023.

