Haffner Energy s'associe à LanzaJet pour le projet « Paris-Vatry SAF »

Le procédé Alcohol-To-Jet (ATJ) est sélectionné pour le premier projet de production de SAF

à partir de thermolyse de biomasse en France

Vitry-le-François, France, 6 juin 2024, 18h00 (CEST)

« Paris-Vatry SAF », un projet d'usine de production de Carburant d’Aviation Durable (SAF) à l'aéroport de Paris-Vatry, sera développé avec le leader mondial de la technologie ATJ (Alcohol-To-Jet) LanzaJet, annonce aujourd'hui Haffner Energy.

Le projet, porté par Haffner Energy, fournira une capacité initiale de 30 000 tonnes de Carburant d’Aviation Durable (SAF) par an, avec la possibilité de tripler la production. Le projet « Paris-Vatry SAF » est le premier d'une série de nouveaux projets SAF avec les solutions de Haffner Energy.

« Notre collaboration avec LanzaJet pour le projet Paris-Vatry SAF permet aux deux sociétés d'apporter des avantages décisifs à la production de SAF par ATJ, déclare Philippe Haffner, PDG de Haffner Energy. Nous sommes ravis de travailler avec LanzaJet pour fournir avec eux une solution conforme aux mandats européens en associant nos technologies. »

Choisi spécifiquement pour le projet « Paris-Vatry SAF », l'ATJ est l'un des deux procédés les plus avancés pour la production de SAF approuvés par l'organisme international de normalisation ASTM. Afin de se conformer à la réglementation de l'Union Européenne sur les SAF, la biomasse doit provenir de matières premières avancées. C'est l'avantage considérable offert par la solution SAFNOCA® développée par Haffner Energy, puisque que celle-ci permet d’utiliser tous les types de biomasse. Grâce au procédé ATJ, le gaz de synthèse (syngas) produit par SAFNOCA® est converti en éthanol en utilisant la technologie de recyclage du carbone de LanzaTech (NASDAQ : LNZA), puis en SAF en utilisant la technologie de pointe ATJ de LanzaJet.

Par ailleurs, Haffner Energy bâtira un projet durable et circulaire en valorisant la biomasse résiduelle locale et en collaborant avec les acteurs locaux.

La technologie développée par Haffner Energy, qui s'appuie sur 30 ans d'expérience dans la conversion de biomasse en syngas et ses dérivés, permettra au procédé ATJ de se conformer aux mandats européens en matière de SAF.

« Décarboner l'aviation est la mission de LanzaJet et ce partenariat avec Haffner Energy à Paris-Vatry montre la polyvalence de notre plateforme technologique Alcohol-to-Jet pour répondre à une diversité de matières premières durables et à faible empreinte carbone », déclare Jimmy Samartzis, PDG de LanzaJet. « Nous sommes ravis de notre collaboration avec Haffner Energy, car elle associe les savoir-faire des sociétés Lanza sous la forme d'une solution intégrée et révolutionnaire—la fermentation du gaz pour produire de l'éthanol avec LanzaTech et la transformation de l’éthanol en SAF avec LanzaJet. »

LanzaJet est le leader mondial du procédé ATJ grâce à sa technologie propriétaire brevetée. L’influence importante de l'entreprise américaine sur la décarbonation de l'aviation vient d'être saluée par la prestigieuse liste "TIME 100 Most Influential Companies" pour 2024, où LanzaJet figure en bonne place.

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise leader dans le domaine des clean fuels. Dotée de 30 ans d’expérience, elle est spécialiste de la décarbonation de la mobilité et de l'industrie par la production de carburants renouvelables compétitifs. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de biomasse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable (SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. L'entreprise contribue également à la régénération de la planète grâce à la coproduction de CO 2 biogénique et de biochar.

Pour plus d’informations : www.haffner-energy.com

