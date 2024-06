INFORMATION DU PUBLIC

Auplata Mining Group (AMG), tient à informer le marché que le 29 mai 2024, Monsieur Luc Gerard, Président Directeur Général d'Auplata Mining Group – AMG, société de droit Français cotée sur Euronext Growth Paris ("AMG") et de la Compagnie Minière de Touissit – CMT, société de droit Marocain, cotée à la bourse de Casablanca ("CMT") a fait l’objet d’une grave tentative d’extorsion dans le but de prendre le contrôle tant d'AMG, et indirectement de CMT.

Nous avons également été informés que, suite à cet événement, des informations erronées et diffamatoires pourraient être véhiculées par certains médias peu scrupuleux.

Nous tenons à préciser que les allégations portées à notre connaissance sont non seulement infondées, mais qu'elles représentent également une tentative de nuire à la réputation de notre groupe et de tenter de manipuler les cours de la bourse.

Grâce à la vigilance de notre équipe de direction, cette tentative malveillante a été déjouée. Nous avons activé nos procédures de gestion de crise et pris conseil auprès de nos avocats.

Monsieur Luc Gerard, a tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal des entités concernées, déposé une plainte en date du 4 juin auprès de Monsieur le Procureur du Tribunal Judiciaire de Paris à l'encontre de tous les protagonistes de cette tentative d’extorsion en bande organisée qu’il s’agisse des auteurs co auteurs ou complices.

AMG, CMT, ainsi que toutes les personnes concernées se réservent le droit de poursuivre avec la plus grande fermeté toute personne ou entité causant un préjudice à leurs intérêts ou à ceux de leurs actionnaires, et ce partout où besoin sera, afin de protéger leur réputation et leur stabilité financière.

Notre groupe reste fermement engagé à protéger les intérêts de nos actionnaires, clients et employés, tout en opérant avec la plus haute éthique professionnelle.

Nous remercions nos parties prenantes pour leur soutien indéfectible et leur confiance renouvelée et nous nous engageons à maintenir une communication transparente et à fournir des mises à jour continues à mesure que la situation évolue.

