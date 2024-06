Vallourec signe un contrat majeur pour la fourniture

de tubes et de services à Petrobras

Meudon (France), le 6 juin 2024 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a signé un contrat avec Petrobras pour la fourniture de 1 800 tonnes de tubes en acier carbone premium équipés d’inserts (liners) en résine Epoxy renforcés en fibres de verre (technologie Glass Reinforced Epoxy dite « GRE ») ainsi que les accessoires associés en alliage haut de gamme résistant à la corrosion (CRA). Ce contrat vient s’ajouter à l’accord de long-terme d’une durée de 3 ans conclu avec Petrobras pour la fourniture de tubes OCTG et annoncé en janvier 2023.



Les produits de cette nouvelle commande seront utilisés dans différents puits de développement offshore, principalement au large des côtes brésiliennes dans le bassin présalifère de Campos. L'accord entre Vallourec et Petrobras prévoit également une large gamme de services, tels que la gestion des stocks, la préparation des produits avant expédition sur plateforme et le transport, ainsi que des services intégrés complets d’assistance sur site : réception, inspection et supervision de l'installation des colonnes de tubes.

Les produits finis seront fabriqués dans l’usine brésilienne de Vallourec à Barreiro (Minas Gerais). La technologie GRE a été testée et éprouvée dans de nombreuses opérations à travers le monde, elle est proposée en partenariat avec Tuboscope NOV, fournisseur mondial de produits et services pour l'industrie de l'énergie, spécialisé dans la fourniture d'équipements et solutions liés aux applications pétrole et gaz.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a indiqué : « Nous sommes heureux d’avoir remporté ce nouveau contrat, qui inclut du contenu local et la fourniture de solutions de haute technologie. Cette commande démontre une fois de plus que nos équipes sont pleinement engagées auprès de notre partenaire historique pour l’accompagner dans ses développements. Vallourec confirme ainsi sa volonté de renforcer sa position auprès de Petrobras de principal fournisseur OCTG et de partenaire de confiance ».

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (captation, utilisation et stockage du carbone), de la géothermie et de l'énergie solaire.

Coté sur Euronext Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tél. : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Actionnaires individuels

Numéro vert (depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Pièce jointe