Lonjakan dalam Kepentingan Asing ke atas Pelaburan China: Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd David Barrett Berkongsi Wawasan dengan Yi Cai

Lonjakan dalam Kepentingan Asing

Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam kepentingan asing terhadap saham China, yang didorong oleh pelabur berprofil tinggi. Michael Burry, terkenal dengan ramalannya semasa 'The Big Short', telah meningkatkan pelaburannya dengan ketara dalam JD.com dan Alibaba. Begitu juga, dana perlindungan David Tepper telah banyak melabur dalam pasaran teknologi dan China. Kepentingan yang semakin meningkat ini dicerminkan dalam prestasi Indeks Nasdaq Golden Dragon China, yang melonjak 14.86% dari 22 April hingga 3 Mei, mencapai keuntungan dua minggu terbesarnya sejak Januari 2023. Pada 16 Mei, Indeks ditutup naik sebanyak 2.49%, menandakan tahap tertinggi sejak September 2023.

Barrett mengaitkan kepentingan yang diperbaharui ini dengan nilai relatif tawaran pasaran China. "Indeks China berjuang sejak kejatuhan yang diterajui oleh hartanah pada 2021, menyebabkan penurunan yang ketara dalam pelaburan langsung asing dan keyakinan domestik. Walau bagaimanapun, ini telah membawa kepada percanggahan harga yang melampau, menjadikan saham China sebagai pilihan yang menarik untuk pelabur berfokuskan pada nilai, "jelas Barrett. "Pelabur seperti Burry dan Tepper terkenal dengan tumpuan strategik mereka pada portfolio penumpuan tinggi dan pelaburan penting mereka dalam syarikat China menandakan keyakinan yang kukuh terhadap potensi peningkatan pasaran ini."

Prospek Masa Hadapan Pelaburan Cina

Memandang ke hadapan, Barrett tetap optimis tentang pertumbuhan berterusan pasaran China. "Terdapat beberapa petunjuk yang menunjukkan bahawa kerajaan China sedang mengambil langkah berkesan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memulihkan keyakinan pasaran," kata Barrett. "Usaha untuk menyokong kawasan ekonomi yang lemah, menggalakkan pelaburan domestik, dan menstabilkan landskap kewangan mula menunjukkan hasil yang positif."

Beliau menekankan peranan penting dasar domestik dalam mengekalkan pertumbuhan ini. "Dasar yang bertujuan untuk mengurangkan risiko berkaitan hartanah, menyokong industri semikonduktor dan menggalakkan perusahaan milik kerajaan bagi mengukuhkan kedudukan kewangan mereka adalah penting. Di samping itu, inisiatif untuk meningkatkan pembayaran dividen di kalangan syarikat China berkemungkinan menarik lebih ramai pelabur asing yang mencari hasil dalam persekitaran kadar faedah yang lebih tinggi."

Sektor yang Menjanjikan dan Peruntukan Aset Global

Barrett menyerlahkan sektor teknologi sebagai kawasan utama untuk pelaburan dalam pasaran saham A-share dan Hong Kong. "Syarikat teknologi China berada di barisan hadapan dalam inovasi, dan dengan sokongan besar kerajaan, mereka berada dalam kedudukan yang baik untuk mengharungi cabaran global," tegas Barrett. "Sebagai contoh, jika China menghadapi masalah dalam membeli semikonduktor, mereka mempunyai keupayaan untuk membangunkan sendiri. Memandangkan margin keuntungan yang mengagumkan yang dilihat dalam syarikat seperti NVIDIA, terdapat insentif yang kuat untuk firma China untuk mengeluarkan cip berdaya saing dengan kos lebih rendah. Dengan sokongan dan pelaburan kerajaan yang signifikan, daya tahan dan potensi pertumbuhan dalam sektor ini adalah besar."

Beliau turut mengenalpasti industri kenderaan elektrik (EV) sebagai sektor yang menjanjikan. "EV sebagai topik telah menarik banyak inci lajur akhir-akhir ini," kata Barrett. "Bagaimanapun, tidak pasti sejauh mana prestasi jenama Barat di tanah besar China dan begitu juga sebaliknya, bagaimana jenama China akan beraksi di pasaran global. Di sebalik cabaran ini, teknologi China kekal di peringkat termaju, dan sebarang kemajuan, terutamanya di tengah-tengah ketegangan geopolitik, berkemungkinan akan meningkatkan pelaburan domestik. Peningkatan tumpuan pada inovasi dan pembangunan tempatan ini akan meningkatkan prospek pertumbuhan industri."

Dari perspektif global, Barrett menasihatkan strategi peruntukan aset yang pelbagai, memberi amaran terhadap terlalu bergantung kepada saham AS. "Walaupun pasaran AS telah mengalami pertumbuhan yang ketara, adalah penting untuk mempertimbangkan peluang di tempat lain, seperti di China, di mana penilaiannya menarik," jelasnya. "Memandangkan pasaran saham AS baru-baru ini meningkat, ianya perlu untuk berhati-hati dan mempelbagaikan. Komoditi seperti emas kekal menarik sebagai penyimpan nilai dan lindung nilai terhadap ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik. Memandangkan bank pusat terus menguruskan kecairan dan kadar faedah, mengekalkan portfolio seimbang yang merangkumi aset antarabangsa yang dinilai rendah dan komoditi ketara boleh menyediakan kestabilan dan potensi pertumbuhan."

Mengenai EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf oleh pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengalaman dengan lebih 30 tahun pengalaman mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah melalui kitaran ekonomi yang ketara dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan adalah yang terpenting, juga memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, mendemistifikasikan ekonomi dan aplikasinya kepada cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

