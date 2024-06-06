外国投资者对中国投资兴趣激增：EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 向《第一财经》分享见解

伦敦, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 近日在《第一财经》的深入访谈中分享了外国对中国投资兴趣激增的见解。Barrett 探讨了推动各大投资者进入中国市场的因素，并对这些投资的未来发表了看法。







外国投资者兴趣激增

近几个月来，受知名投资者的鼓舞，外国对中国股票投资的兴趣显著增加。因《大空头》(The Big Short) 中的预测而闻名的 Michael Burry 大幅增加了对京东和阿里巴巴的投资。同样，David Tepper 的对冲基金也大力投资科技和中国市场。这种日益增长的兴趣在纳斯达克金龙中国指数的表现上得到反映，该指数从 4 月 22 日到 5 月 3 日上涨了 14.86%，创下自 2023 年 1 月以来的两周最大涨幅。5 月 16 日，该指数收涨 2.49%，创下自 2023 年 9 月以来的最高涨幅。

Barrett 将这种复燃的投资兴趣归因于中国市场的相对价值。“自 2021 年房地产引发的市场崩盘以来，中国股指表现不佳，导致外国直接投资和国内信心显著下降。然而，这导致了极端的价格差异，使中国股票对价值导向型投资者充满吸引力，”Barrett 解释道，“像 Burry 和 Tepper 这类投资者以侧重于高集中度投资组合策略而闻名，他们对中国公司的重大投资表明了其对中国市场的潜在上行空间充满信心。”

中国投资的未来前景

展望未来，Barrett 对中国市场的持续增长保持乐观。“有多项指标表明中国政府正采取有效措施促进国内经济增长和恢复市场信心，”Barrett 表示。“对经济薄弱领域、鼓励国内投资和稳定金融环境的支持开始呈现积极的结果。”

他强调了国内政策在维持这种增长中发挥的关键作用。“旨在减少房地产相关风险、支持半导体产业和鼓励国有企业加强财务状况的政策至关重要。此外，提高中国公司派息的举措应会吸引更多寻求高收益的外国投资者，尤其是在高利率环境下。”

有前景的行业和全球资产配置

Barrett 强调，科技行业是投资中国 A 股和香港股市的一个关键领域。“中国科技公司处于创新的前沿，并在政府的大力支持下有能力应对全球挑战，”Barrett 明确表示。“例如，如果中国在进口半导体方面面临阻力，他们也有能力自行研发产品。看到像英伟达这样的公司利润率如此可观，中国企业也有强烈动机生产具有竞争力的低成本芯片。在政府的大力支持和投资下，这一行业的韧性和增长潜力是巨大的。”

他还指出，电动汽车 (EV) 也是一个前景非常乐观的行业。“最近，电动汽车是一个热门话题，”Barrett 表示。“然而，西方品牌在中国大陆的表现以及中国品牌在全球市场的表现仍不确定。尽管存在这些挑战，中国科技依然处于前沿，任何发展，尤其是在地缘政治紧张局势下，都可能促进国内投资。加大对本地创新和发展的关注力度，将进一步利好该行业的增长前景。”

从全球角度来看，Barrett 建议采取多元化的资产配置策略，提醒投资者切勿过度依赖美股。“虽然美国市场出现显著增长，但也非常有必要考虑美国以外的其他市场机会，如估值具有吸引力的中国市场，”他解释道。“鉴于近期美股已经上涨，投资者需保持谨慎并进行多元化投资。黄金等大宗商品作为保值和抵御经济及地缘政治不确定性风险的选择之一，对投资者仍具吸引力。随着各大央行持续管理资产流动性和利率水平，维持包含全球低估值资产和实物大宗商品的平衡型投资组合可同时实现稳定性和增值潜力。”

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