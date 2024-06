外國投資者對中國投資興趣急增：EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 接受《第一財經》專訪分享見解

倫敦, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 最近在接受《第一財經》的深度專訪時,分享了他對投資者突然對中國市場深感興趣的見解。Barrett 探討了推動主要投資者垂青中國市場的因素,並就這些投資的未來提出展望。







外資興趣急增

近月在重點投資界人士帶動下,外資對中國股票的興趣顯著增加。在《沽注一擲》(The Big Short) 中因預測而聞名的 Michael Burry,大舉增持京東和阿里巴巴股份。與此同時,David Tepper 的對沖基金也大力投資科技股和中國市場。這股增長勢頭體現在納斯達克中國金龍指數的表現上,該指數由 4 月 22 日至 5 月 3 日上漲 14.86%,創下 2023 年 1 月以來最大兩週漲幅。5 月 16日,該指數收盤再漲 2.49%,攀升至 2023 年 9 月以來的最高水平。

Barrett 將這股投資熱潮歸因於中國市場所提供的相對價值優勢。他解釋道:「自 2021 年房地產業引發的衰退以來,中國指數長期低迷,外商直接投資和國內投資信心大幅下滑;然而,這造就了極端的價格差異,使中國股票成為關注價值的投資者不可錯過的投資良機。像 Burry 和 Tepper 這樣策略上以高度集中的投資組合著稱的投資者,大舉投資中國公司反映出他們對中國市場的潛在上漲空間充滿信心。」

中國投資前景

展望未來,Barrett 對中國市場的持續增長持樂觀態度。「有多項跡象顯示,中國政府正在採取有效措施來刺激經濟增長並重振市場信心。」Barrett 指出:「旨在支援經濟脆弱領域、鼓勵國內投資和穩定金融體系的政策正開始產生正面影響。」

他強調國內政策在維持這股增長勢頭中發揮着關鍵作用:「旨在降低房地產相關風險、支援半導體產業以及鼓勵國有企業加強財務實力的政策尤為重要。此外,鼓勵中國公司增加派發股息的舉措也有望在高利率環境下吸引更多尋求收益的外資。」

前景充麗的行業與全球資產配置

Barrett 重點提及了 A 股和香港股票市場中的科技行業,視之為重點投資領域。「中國科技公司正處於創新的前沿,在政府大力支援下,它們有能力應對全球挑戰。」Barrett 斷言:「例如,如果中國在購買半導體方面遇到阻力,他們完全有能力自行開發。鑑於 NVIDIA 這樣的公司實現驚人的利潤率,中國企業對開發具有競爭力且價格低廉的晶片有着強烈動力。在政府的大力支援和投資下,此行業的韌性和增長潛力非常可觀。」

他同時看好電動車等新興行業的亮麗前景。Barrett 觀察到,「電動車這一主題最近備受關注,不過,到底西方品牌在中國內地的表現如何,中國內地品牌在西方的表現如何,而中國品牌在全球市場上的前景如何,目前仍存在不確定性。儘管存在這些挑戰,但中國科技仍處於前沿地位。只要有任何進展,尤其是在地緣政治緊張局勢下,都可能刺激國內投資。這種對本土創新與發展的日益重視將增強這個行業的增長前景。」

從全球角度來看,Barrett 建議採取多元化的資產配置策略,避免過度依賴美國股市。「儘管美國市場經歷了可觀增長,但關注其他地區的機遇同樣重要,比如在中國,其估值水平具有吸引力。」他解釋:「鑑於美股近期飆升,我們有必要保持謹慎,並作出多元化投資。黃金等大宗商品依然是良好的價值儲存工具,可為經濟和地緣政治不確定性提供對沖作用。隨着各央行繼續調控流動性和利率,保持涵蓋國際上低估值資產和有形商品在內的平衡投資組合,可為投資者帶來穩定性和增長潛力。」

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。EBC 戰略佈局觸達著名金融中心,在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地設有辦事處,EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者及機構投資者各類客戶的需求。

EBC 獲得多項榮譽稱號,始終遵守最高道德標準及國際法規,我們為此自豪。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管。

EBC Group 核心人員由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有重大金融機構逾 30 年的深厚經驗,輕車熟路地走出了多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議和 2015 年瑞士法郎危機。EBC 所有擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全放在重中之重,確保以應給予的最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是巴塞隆拿足球會的指定外匯合作夥伴,為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴,致力改善全球健康狀況。從 2024 年 2 月起,EBC 資助牛津大學經濟學系的「經濟學家都做了甚麼」公共參與系列,旨在消除經濟學的神祕面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

傳媒聯絡人:

Douglas Chew

全球公共關係經理

douglas.chew@ebc.com

本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3aa64669-3156-4706-9f8f-ec183555c184/zh-Hant