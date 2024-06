Les étudiantes, étudiants et le personnel académique interviendront lors de l’audience sur le campement de l’Université de Toronto

TORONTO, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario (FCEE-O) et le Centre pour la liberté d’expression (CLE) ont conjointement obtenu le statut d’intervenant dans la demande d’injonction de l’Université de Toronto visant à faire évacuer un campement propalestinien sur son campus principal.



Les trois organisations feront valoir que la liberté académique et le droit à la liberté d’expression, protégé par la Charte, seront lésés si l’injonction est accordée. L’audience est prévue les 19 et 20 juin.

L’administration de l’Université demande au tribunal d’autoriser l’expulsion par la force et l’arrestation des protestataires pacifiques, affirmant que le campement cause un préjudice irréparable à l’Université.

« Les étudiantes et étudiants ont parfaitement le droit de participer à des manifestations et à des actions politiques », a déclaré Adaeze Mbalaja, présidente de la FCEE-O. « En tant que syndicat étudiant provincial, nous restons fermes dans notre engagement à défendre ces droits. »

« Les universités et les collèges sont des espaces qui ont été créés pour favoriser la liberté académique et la liberté d'expression », a déclaré le directeur général de l’ACPPU, David Robinson. « Il incombe à l’Université de Toronto de justifier la violation des droits garantis par la Charte et de la liberté académique. »

« Il est inquiétant qu’une université tente d’utiliser les tribunaux et la police pour étouffer les droits à la liberté d’expression des étudiants, du personnel et du corps enseignant – droits qui sont protégés par la Charte, qu’ils exercent de manière pacifique et qui n’entravent pas sérieusement le travail de l’université », a déclaré James L. Turk, directeur de la CLE.

Dans un avis d’entrée sans autorisation émis le 24 mai, l’Université a menacé son personnel académique de congédiement s’il ne quittait pas le campement. L’Université de Toronto est ensuite revenue sur sa position, déclarant sur son site web que « les membres de la faculté qui ne se conforment pas à l’avis ne seront pas congédiés ».

Le mois dernier, l’ACPPU a publié deux déclarations défendant le droit à la liberté d'expression et le droit aux rassemblements pacifiques sur les campus universitaires et collégiaux pour demander aux administrations de respecter ces droits.

