The North West Company, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre et un dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : The North West Company, Inc. (la « Société » ou « North West ») a publié aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre prenant fin le 30 avril 2024. Elle a également annoncé que le conseil d’administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,39 dollars pour les actionnaires figurant sur le registre le 28 juin 2024, qui sera versé le 15 juillet 2024.



« Nous avons commencé l’année avec une solide progression du chiffre d’affaires à périmètre constant, ce qui s’est révélé un facteur clé pour la performance du trimestre », a commenté le président-directeur général, Dan McConnell, avant de poursuivre : « Nous restons concentrés sur nos initiatives en matière d’excellence opérationnelle, sur l’état de nos stocks et sur la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients. »

Principaux résultats financiers

Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre a augmenté de 4,0 %, pour atteindre 617,5 millions de dollars, contre 593,6 millions l’année dernière, grâce à l’augmentation des ventes à périmètre constant, à un jour de vente supplémentaire au cours du trimestre (29 février) et à l’impact des nouveaux magasins. Hors effets de change, le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 4,0 %, les ventes de produits alimentaires ayant progressé de 3,9 % et les ventes de marchandises diverses et autres de 4,3 % en comparaison à l’an dernier. À périmètre constant, le chiffre d’affaires s’est élargi de 3,8 %1 par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, sur fond d’une hausse de 4,7 % du chiffre d’affaires à périmètre constant au Canada progression de 2,5 % du chiffre d’affaires à périmètre constant à l’international.

Bénéfice brut Le bénéfice brut s’est amélioré de 7,9 %, pour s’établir à 199,6 millions de dollars, contre 184,9 millions l’année dernière, porté par l’augmentation du chiffre d’affaires et une hausse de 117 points de base de la marge brute sur un an. L’augmentation du taux de marge brute est en grande partie imputable à une évolution du mix des ventes, avec notamment une proportion plus faible des ventes de produits alimentaires en gros, ainsi qu’à une plus grande répercussion de l’inflation des coûts des fournisseurs sur les prix de vente au détail par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Frais de vente et charges d’exploitation et administratives Les frais de vente et les charges d’exploitation et administratives (les « Charges ») ont augmenté de 8,6 millions de dollars, soit 5,7 %, par rapport à l’année dernière et de 41 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires. Cette augmentation découle en grande partie de l’inflation des coûts, notamment la hausse des frais de personnel, de l’accroissement des amortissements et des dépenses liées aux nouveaux magasins. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une baisse des coûts liés aux rémunérations à base d’actions, principalement en raison d’ajustements au titre de l’évolution du cours de l’action de la société.

Bénéfice d’exploitation Le bénéfice d’exploitation (« EBIT ») s’est hissé de 17,9 %, pour ressortir à 39,8 millions de dollars, contre 33,8 millions l’an dernier, et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA2 ») de 15,2 %, pour atteindre 67,9 millions, contre 59,0 millions l’an dernier, en raison des facteurs ayant influé sur le chiffre d’affaires, le bénéfice brut et les charges mentionnés plus haut. L’EBITDA ajusté2, qui exclut les coûts liés à la rémunération à base d’actions, a crû de 11,0 %, pour atteindre 70,8 millions de dollars, contre 63,8 millions de dollars l’année précédente. Il a représenté 11,5 % du chiffre d’affaires, contre 10,7 % l’année précédente.

Bénéfice net Le bénéfice net a crû de 22,3 %, pour atteindre 27,2 millions de dollars, contre 22,2 millions de dollars l’année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 25,5 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 0,53 dollar, contre 0,43 dollar l’année dernière. Le bénéfice net ajusté2, qui exclut l’impact après impôts des coûts liés aux rémunérations à base d’actions, s’est dilaté de 3,4 million de dollars, soit 12,9 %, pour se hisser à 29,4 millions, contre 26,1 millions l’année dernière, du fait des facteurs ayant influé sur le chiffre d’affaires, le bénéfice brut et les charges mentionnés plus haut.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

La Société utilise les indicateurs financiers non conformes aux PCGR suivants : le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA »), l’EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté. Elle estime que ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles à la direction et aux investisseurs relatives à la performance financière et à la situation financière de la Société, et ce pour les raisons décrites ci-dessous.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA ») n’est pas un indicateur reconnu par les normes IFRS. La direction estime qu’en plus du bénéfice net, l’EBITDA est un indicateur complémentaire utile, en ce qu’il donne aux investisseurs une indication de la performance opérationnelle de la Société avant l’imputation du coût des intérêts, des impôts sur le résultat et des investissements. Les investisseurs doivent cependant être avertis que l’EBITDA ne doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice net déterminé conformément aux normes IFRS en tant qu’indicateur de la performance de la Société. La méthode de calcul de l’EBITDA de la Société peut différer de celle d’autres sociétés et ne pas être comparable aux indicateurs utilisés par d’autres sociétés.

L’EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des indicateurs reconnus par les normes IFRS. La direction utilise ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour exclure l’impact de certains produits et charges qui doivent être comptabilisés selon les normes IFRS. Les montants exclus sont soumis à la volatilité du cours de l’action de la Société ou ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Ces facteurs peuvent rendre plus difficiles les comparaisons des performances financières de la Société d’une période à l’autre. La Société peut exclure des éléments supplémentaires si elle estime que cela permet d’analyser et d’expliquer plus efficacement les performances financières sous-jacentes. L’exclusion de ces éléments ne signifie pas qu’ils ne sont pas récurrents.

Ces indicateurs n’ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et peuvent donc ne pas être comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres sociétés cotées en Bourse. Ils ne doivent pas être interprétés comme une alternative aux autres indicateurs financiers déterminés conformément aux IFRS.

Reconciliation of consolidated earnings from operations (EBIT) to EBITDA and adjusted EBITDA:

First Quarter ($ in thousands) 2024 2023 Earnings from operations (EBIT) $ 39,822 $ 33,768 Add: Amortization 28,086 25,184 EBITDA $ 67,908 $ 58,952 Adjusted for: Share-based compensation expense 2,886 4,834 Adjusted EBITDA $ 70,794 $ 63,786



Reconciliation of consolidated net earnings to adjusted net earnings:

First Quarter ($ in thousands) 2024 2023 Net earnings $ 27,155 $ 22,197 Adjusted for: Share-based compensation expense, net of tax 2,263 3,860 Adjusted net earnings $ 29,418 $ 26,057



Certains coûts liés à la rémunération à base d’actions sont comptabilisés en passif dans les bilans consolidés de la Société. La Société est exposée aux fluctuations du cours boursier de ses actions par le biais de ces coûts liés à la rémunération à base d’actions. Ces passifs sont comptabilisés à leur juste valeur à chaque date de clôture sur la base du cours boursier des actions de la Société à la fin de chaque période étudiée, les variations de la juste valeur étant comptabilisées dans les frais de vente et les charges d’exploitation et administratives.

De plus amples informations sur les résultats financiers sont disponibles dans le rapport du premier trimestre 2024 de la Société destiné aux actionnaires, le rapport de gestion et les états financiers consolidés condensés non audités pour le semestre, qui peuvent être consultés dans la section « Investors » du site Web de la Société, à l’adresse www.northwest.ca .

Téléconférence sur les résultats du premier trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre le 5 juin 2024, à 13 h (heure du Centre). Pour y accéder, veuillez composer le 416-406-0743 ou le 800-952-5114 avec le code d’accès 4938005#. La conférence téléphonique sera archivée et accessible jusqu’au 5 juillet 2024 en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 avec le code d’accès 5582360#.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et reposent sur les informations dont dispose actuellement la direction. Déclarations prospectives concernant la Société, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et ses performances et conditions financières attendues. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations de nature prédictive, dépendent d’événements ou de conditions futurs ou s’y réfèrent, ou comprennent des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l’intention de », « cibler », « projeter », « prévoir » ou des versions négatives de ceux-ci et d’autres expressions similaires, ou des performances financières futures ou conditionnelles (y compris les ventes, les bénéfices, les taux de croissance, les dépenses d’investissement, les dividendes, le niveau d’endettement, la capacité financière, l’accès au capital et les liquidités), les stratégies en cours ou les perspectives commerciales, les intentions de la Société concernant une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l’impact potentiel d’une pandémie sur les activités de la Société, la chaîne d’approvisionnement et les plans de continuité des activités connexes de la Société, la réalisation d’économies de coûts suite à l’exécution des plans de réduction des coûts, l’impact anticipé des priorités stratégiques de « The Next 100 » et les actions futures possibles de la Société.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes et des projections actuelles concernant des événements futurs et sont intrinsèquement soumises, entre autres, à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant la Société, des facteurs économiques et le secteur de la vente au détail en général. Elles ne garantissent pas les performances futures, et les événements et résultats réels pourraient différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives faites par la Société, en raison de l’évolution des conditions économiques, ainsi que des facteurs politiques et de marché en Amérique du Nord et à l’échelle internationale. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, l’évolution des taux d’inflation, d’intérêt et de change, la capacité de la Société à maintenir une chaîne d’approvisionnement efficace, les changements de politiques et méthodes comptables utilisées pour rendre compte de la situation financière, y compris les incertitudes associées aux hypothèses et estimations comptables critiques, l’effet de l’application des changements comptables futurs, la concurrence commerciale, l’évolution de la technologie, les modifications apportées aux réglementations et législations gouvernementales, les modifications apportées aux législations fiscales, les procédures judiciaires ou réglementaires inattendues, les événements catastrophiques, la capacité de la Société à mener à bien des projets d’investissement, des investissements dans le commerce électronique, des transactions stratégiques et l’intégration des acquisitions, la capacité de la Société à tirer profit des investissements dans les systèmes et les technologies de l’information (« TI »), y compris les mises en œuvre de systèmes de TI, ou les résultats imprévus de ces initiatives et le succès de la Société dans l’anticipation et la gestion des risques susmentionnés.

Les lecteurs sont priés de noter que cette liste de facteurs importants n’est pas exhaustive. D’autres risques sont décrits dans la section « Risk Management » du rapport annuel 2023 et dans les sections « Risk Factors » de la notice annuelle et de la circulaire d’information de la direction, dans les rapports sur les changements importants et les communiqués de presse. Les lecteurs sont également invités à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d’autres, et à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Sauf obligation légale spécifique, la Société n’a pas l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

De plus amples informations sur la Société, notamment sa notice annuelle, peuvent être obtenues sur le site Web de SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société à www.canadachrome.com.

Profil de la Société

The North West Company, Inc. est, par l’intermédiaire de ses filiales, l’un des principaux détaillants de produits alimentaires et d’usage courant et de services aux communautés rurales et aux quartiers urbains du Canada, de l’Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. La société exploite 228 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et réalise un chiffre d’affaires annualisé d’environ 2,4 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto avec le symbole NWC.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Dan McConnell, président et directeur général, The North West Company, Inc.

Téléphone : 204-934-1482 ; fax : 204-934-1317 ; courriel : dmcconnell@northwest.ca

John King, vice-président exécutif et directeur financier, The North West Company, Inc.

Téléphone : 204-934-1397 ; fax : 204-934-1317 ; courriel : jking@northwest.ca

_______________

1 À l’exclusion des effets de change et de l’impact estimé du jour de vente supplémentaire (29 février)

2 Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse